Mãe de preso é detida ao tentar entrar em penitenciária com maconha no chinelo em Piracicaba

Ela foi flagrada durante o procedimento de revista para visita. Maconha estava escondida no chinelo que mulher usava ao tentar entrar em presídio em Piracicaba

Divulgação/SAP

Uma mulher de 53 anos foi detida ao tentar entrar no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Piracicaba (SP) com drogas escondidas no chinelo. Ela foi flagrada durante o procedimento de revista para visita.

Segundo a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), a mulher é mãe de um detento e estava no local para uma visita, neste domingo (12). Durante a revista com o scanner corporal, foram encontros 47 gramas de maconha no chinelo dela.

A mulher foi detida e levada para a delegacia, onde foi feito um boletim de ocorrência e ela ficou à disposição da Justiça. O CDP instaurou um procedimento disciplinar investigatório contra o detento.

VÍDEOS: Tudo sobre Piracicaba e região

Veja mais notícias no g1 Piracicaba

valipomponi