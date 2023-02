Mãe de Super Chico diz que lembranças boas ajudam a enfrentar o luto: ‘Luz dele vai continuar’

Francisco Bombini, que tinha 6 anos e era conhecido nas redes sociais como Super Chico, morreu na madrugada desta segunda-feira (6), em Bauru (SP), após sofrer uma parada cardíaca enquanto dormia. Morre ‘Super Chico’, o ‘menino mais forte do mundo’

A mãe do pequeno Francisco Bombini, de 6 anos, conhecido como “Super Chico”, se agarra às lembranças boas para tentar superar a morte do filho, registrada na madrugada de segunda-feira (6).

‘Super Chico’ foi velado em Bauru

Cirurgias, Covid e homenagem a santo: quem foi o ‘menino mais forte do mundo’

Ao g1, Daniela Guedes Bombini contou que se lembrará para sempre de como o filho lidava com a vida de maneira leve e brincalhona, mesmo com as complicações de saúde, a síndrome de Down e a rotina de internação hospitalar.

Super Chico, de Bauru, ficou famoso após ter sua história contada nas redes sociais pela mãe

Fantástico/Reprodução

“É no dia a dia que a gente se agarra, o Chico era tão abençoado e iluminado que eu acho que a luz dele vai continuar com a gente para sempre”, disse.

Chico viralizou no ano passado e ficou conhecido no país todo ao superar a Covid-19 por duas vezes. Na primeira delas, chegou a ficar internado por 13 dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e foi tema de uma reportagem do Fantástico após receber alta (veja mais abaixo).

Família fez postagem sobre a morte de Super Chico

Instagram/ Reprodução

Parada cardíaca

O pequeno morreu na madrugada de segunda-feira (6), após sofrer uma parada cardíaca enquanto dormia em casa.

Daniela contou que viu o filho em bom estado de saúde até a hora em que foi dormir. Por volta das 2h30, a enfermeira de plantão, que auxiliava nos cuidados, foi cumprir o protocolo de verificar os sinais vitais e não sentiu os de Chico.

“Ele estava bem, só passou a noite anterior um pouco agitado. Por volta das 17h ontem, ele dormiu. A enfermeira de plantão o acordou para colocar a dieta da meia-noite, aí ele estava meio dengoso. Por volta das 2h30, existe um protocolo de verificar os sinais vitais a cada intervalo de tempo, então a enfermeira foi ver. Só que ela bateu na porta do meu quarto e disse: ‘Dani, não estou conseguindo sentir os sinais do Chico’”, relembrou.

Muitas pessoas fizeram questão de se despedir do Super Chico e se solidarizar com a família em Bauru

Desirèe Assis / g1

A partir desse momento, Daniela e a família atravessaram momentos de angústia e medo. A mãe narrou que, assim que viu Chico, fez a massagem cardíaca na tentativa de reanimá-lo, além de, no caminho para o hospital, fazer a respiração boca a boca.

No hospital, os médicos ainda aplicaram adrenalina, tentaram reanimar Chico e o entubaram. Contudo, após 20 minutos, a família recebeu a notícia de que o menino não resistiu à parada cardíaca e faleceu.

“Cheguei a me perguntar o porquê, mas não tem resposta. Eu acho que foi a hora que ele tinha que ir. Eu fiquei com incógnitas na cabeça. Não cai a ficha na hora. É uma dor dilacerante e você se sente impotente de não poder fazer nada”, lamentou a mãe.

Em seu perfil oficial no Instagram, a mãe escreveu uma homenagem ao pequeno: “Tenho certo para mim que todos temos uma missão nessa vida, e a do Chico foi a de plantar sementes de amor no coração das pessoas!”

Chico foi velado no Salão Nobre 1 do Centro Velatório Terra Branca, às 9h, e enterrado no Cemitério dos Ypês, às 16h30.

Super Chico com a mãe, Daniela Bombini

Instagram/Reprodução

‘O menino mais forte do mundo’

O garoto que nasceu com síndrome de Down e outras complicações de saúde acumulava milhares de seguidores nas redes sociais. Ele viralizou no ano passado e ficou conhecido no país todo ao superar a Covid-19 por duas vezes.

Contudo, essa não foi nem de longe a primeira vez que o menino, na época com 3 anos, enfrentava a rotina de internação hospitalar.

Super Chico: menino com Down que encantou o país recebe alta após ficar internado com Covid pela 2ª vez

Super Chico precisou passar por uma cirurgia ainda durante a gestação, na barriga da mãe e outras seis depois que nasceu. Os procedimentos foram necessários devido a problemas renais, cardíacos e hipotireoidismo.

Logo após o parto prematuro, foram seis meses “morando” no hospital para realização desses procedimentos.

‘Super Chico’

Arquivo pessoal

Foi quando Daniela decidiu compartilhar a rotina do, ainda Francisco, nas redes sociais. Para simbolizar a vitória dele sobre as complicações de saúde, ela vestia o pequeno com fantasia de super-heróis, em especial o superman.

Foi assim que surgiu o apelido “Super Chico”, como o garoto passou a ser conhecido nas redes sociais, nome inspirado nos heróis e em São Francisco de Assis (entenda mais abaixo).

Pequeno Super-herói

Francisco Bombini, conhecido nas redes como Super Chico, recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid em Bauru

Daniela Guedes Bombini/Arquivo pessoal

Pelos seus perfis nas redes sociais, como o Facebook e o Instagram, Daniela fazia postagens com fotos e vídeos do Chico e costumava “dar voz” ao filho, que apesar de ter 6 anos, tinha o metabolismo e o desenvolvimento de um bebê de 9, 10 meses, e por isso não falava.

Foi pelas redes sociais que a família compartilhou as duas vezes que o menino esteve internado por causa da Covid-19, e também comemorou quando ele completou 5 anos e pôde receber as doses da vacina.

Coincidentemente, ele recebeu a segunda dose e pôde completar o ciclo vacinal no dia 21 de março de 2021, quando é celebrado o Dia Internacional das Pessoas com Síndrome de Down.

Devotos de São Francisco de Assis

Bebê com Síndrome de Down era fenômeno na web com fantasias de heróis, Super Chico

Arquivo Pessoal

Chico fazia aniversário em 6 de outubro, dois dias depois do dia do santo que inspirou seu nome, São Francisco de Assis, a quem a família é devota. Todos os anos nessa data, a família fazia um evento beneficente para arrecadar verba para entidades assistenciais da cidade. Mesmo durante a pandemia, o evento foi realizado no formato drive-thru.

No seu aniversário de 4 anos, em outubro de 2020, depois de superar a Covid-19 pela primeira vez, ele recebeu parabéns de vários famosos, inclusive do seu xará, o cantor Chico – o Buarque.

Initial plugin text

*Colaborou sob supervisão de Renato Pavarino

VÍDEOS: assista às reportagens da região

Veja mais notícias da região no g1 Bauru e Marília

valipomponi