Mãe denuncia escola após suposta agressão de monitora contra criança no interior de SP

Em nota, a Prefeitura de Torrinha (SP) informou que instaurou procedimento investigativo interno e sigiloso para investigar a denúncia. A profissional foi afastada do convívio com a criança. Caso teria ocorrido na CEI Catarina Perlatti. A Polícia Civil investiga um suposto caso de agressão contra uma criança, de dois anos, dentro de uma escola infantil da rede pública de Torrinha (SP). A prefeitura também instaurou um procedimento interno para apurar o caso e afastou a acusada da unidade escolar.

Segundo o boletim de ocorrência, registrado pela mãe da aluna, o caso teria ocorrido na Centro de Educação Infantil (CEI) Catharina Perlatti na semana passada.

Conforme o relato da mãe, uma monitora, que teria sido contratada de forma provisória para acompanhar os alunos com necessidades especiais, teria puxado a orelha e pressionado a cabeça da criança contra uma porta.

A mãe desconfiou das supostas agressões depois que o filho começou a apresentar resistência de ir à escola, além de chorar com frequência. Além de registrar BO, a mulher também solicitou imagens do circuito internado da escola, mas ainda não teve acesso.

Em nota, a Prefeitura de Torrinha disse que instaurou procedimento investigativo interno e sigiloso para investigar a denúncia. A administração municipal está ouvindo os depoimentos de servidores que convivem no ambiente escolar da criança.

“A profissional acusada foi transferida para outras atividades, distantes dessa criança, especialmente, até finalização do procedimento investigativo, com direito da ampla defesa e do contraditório. Importante ressaltar que essa criança está em fase de constatação do Transtorno do Espectro Autista, sem notícias, até a presente data de que já exista laudo médico atestando tal condição”, diz a nota.

