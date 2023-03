Mãe dos quadrigêmeos do RJ diz que eles gastam mais de 30 fraldas por dia e que ela dorme 3h por noite

Bela, Linda, Jade e Miguel nasceram em Niterói, no dia 2 de janeiro, mas só agora foram reunidos na casa da família, em Macaé. Mãe fala da escala para cuidar dos bebês, cansaço e compra de carro de 7 lugares. Jade, Linda, Bela e Miguel: os quadrigêmeos de Macaé

Arquivo pessoal

A mãe dos quadrigêmeos de Macaé, Pâmela Senna está feliz da vida com todos os seus bebês em casa. Eles nasceram no Rio de Janeiro, no Hospital Icaraí, no dia 2 de janeiro, mas cada um foi tendo alta em momentos diferentes. O último, Miguel, teve alta no dia 4 de março, e só agora a rotina com ele, Linda, Bela e Jade começou de verdade.

Ela falou sobre alguns números que a cercam no dia a dia com as crianças, e ainda sobre algumas curiosidades. Uma delas é que os bebês não são iguais. Bem parecidos, mas não são gêmeos idênticos.

“Fralda, por exemplo, são umas 32, 34 por dia. Depende do dia. Às vezes vai até mais”, contou.

Outra curiosidade é que a mamãe dos quadrigêmeos está dormindo muito pouco. Em média 3 horas em dois blocos de 1h30.

No restante da noite, ela alimenta a tropinha, troca a fralda e coloca para dormir.

“Estava só com a minha mãe, já que o pai estava trabalhando embarcado, e cada uma assumia dois bebês. Daí, até dar mamá, trocar fralda e colocar para dormir são mais ou menos 50 minutos para cada um e, como eles dormem de três em três horas, sobra muito pouco tempo pra gente fazer qualquer coisa ou domir”, conta Pâmela, que agora já está com o marido Jimes Fernandes, em casa.

Com a saída dos quatro do hospital, a família pôde voltar para Macaé, no Norte Fluminense, e contar com o resto dos parentes para ajudar a cuidar dos pequenos.

“Estou muito feliz em ter os quatro juntos. Além da felicidade de tê-los em casa, pudemos voltar para a nossa casa, em Macaé, e estamos podendo contar com a ajuda da família para cuidar dos bebês”, diz ela que costuma convocar as cunhadas para as idas ao pediatra.

Pâmela com as filhas: Linda, Bela e Jade

Reprodução/Redes sociais

Escala para ir ao pediatra

A mamãe dos quadrigêmeos conta que essa escala fica ainda mais apertada à noite por causa dos refluxos dos bebês.

“A gente ainda não acertou o leite com eles, e estão tendo muito refluxo. Então, de noite, às vezes tem que acalmar, ou trocar a roupa por causa de algum acidente. Sobra muito pouco tempo para dormir. Menos de uma hora e meia a cada dormida deles”, diz.

Outra coisa que demanda escala na casa da família é escala para ir ao pediatra. Pâmela diz que precisa ir aos poucos porque não cabem quatro cadeirinhas e quatro pessoas para segurar os bebês em um carro só.

“Vendemos o nosso carro, e vamos comprar um de sete lugares. Acho que depois disso vai ficar melhor. Está sendo desafiador, exaustivo, mas muito feliz. Finalmente tenho os quatro comigo”, diz.

Os quadrigêmeos: muito trabalho e muita fofura

Arquivo pessoal

Os quadrigêmeos

A gravidez dos quadrigêmeos ganhou contornos dramáticos, quando a família de Macaé teve que se mudar para São Gonçalo, para ficar mais perto do hospital em Niterói, que oferecia acompanhamento adequado, já que a cidade em que moravam não dispunha de UTI neonatal.

Depois, Pâmela precisou ficou internada, em repouso absoluto por dois meses, para tentar levar a gestação o mais longe possível.

Pâmela Senna e seu barrigão: repouso absoluto por dois meses

Arquivo pessoal

A previsão era a de que os quadrigêmeos nascessem no dia 13 de janeiro, depois mudou para o dia 3, mas Linda, Bela, Jade e Miguel não quiseram esperar e romperam a bolsa de líquido amniótico no dia 2 provocando o corre-corre no hospital.

A alta em separado também já era esperada pelos pais, já que os bebês nasceram com grau de evolução diferentes. Bela e Linda não precisaram de respirador, e alcançaram o peso para a alta mais rapidamente. Jade e Miguel ainda estão nesse processo.

Super time de médicos para dar conta dos quatro bebês

Arquivo pessoal

Família foi morar perto do hospital

Para dar conta da nova rotina da família, o casal Jimes e Pâmela alugou uma casa em São Gonçalo, também na Região Metropolitana, para ficar mais perto e poder receber os novos membros dela à medida que eles forem deixando o hospital.

Também foi montada uma escala de ajudantes para que Jimes e a mulher possam dar de cuidar dos bebês.

“Quando vi que eram quatro, foi um susto, mas depois virou uma alegria. Também dá medo de não conseguir manter, comprar as coisas, mas foi dando tudo certo, todo mundo ajudando. Agora já tem até escala para cuidar dos bebês”, diz.

Jimes e Pâmela com seus bebês: deu tudo certo

Arquivo pessoal

Vito Califano