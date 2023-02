Mãe e bebê mantidos em cárcere privado em Camboriú são resgatados após 3 dias e suspeito é preso

Companheiro da vítima a impedia de sair de casa e havia quebrado o celular dela, segundo a Polícia Civil. Mãe e bebê foram resgatados pela Polícia Civil

Polícia Civil/Divulgação

Uma mulher de 40 anos e o filho dela, de 1 ano e cinco meses, foram mantidos em cárcere privado em Camboriú, no Litoral Norte de Santa Catarina, por pelo menos três dias, segundo a Polícia Civil. O suspeito de 40 anos foi preso em flagrante no sábado (4). Ele era companheiro da vítima.

Segundo a Polícia Civil, a mulher foi impedida pelo companheiro de sair de casa e teve o telefone celular quebrado por ele.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

Presa no local, a vítima conseguiu entrar em contato com ex-marido, a quem pediu socorro. A polícia não revelou como que a mulher conseguiu acionar o ex.

O homem procurou a delegacia, mas não soube informar endereço do cárcere nem o nome do suspeito. A investigação, então, localizou as vítimas e o suspeito em um imóvel no bairro Monte Alegre.

O resgate de mãe e filho foi feito pela equipe da Divisão de Investigação Criminal (DIC) de Balneário Camboriú. No momento em que os policiais chegaram, a mulher relatou estar com medo do suspeito, que a impedia de sair do local.

O homem foi recolhido ao Presídio do Vale do Itajaí. A polícia não informou para onde as vítimas foram levadas.

VÍDEOS: mais assistidos do g1 SC nos últimos 7 dias

Veja mais notícias do estado em g1 SC

Vittorio Rienzo