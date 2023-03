Mãe e filho são presos após polícia encontrar munições escondidas em fazenda do Tocantins

Polícia Civil foi até o local para cumprir mandado de busca e apreensão, após investigações apontarem que investigados escondiam armas. Polícia Civil apreende munições em fazenda no Tocantins

Uma mulher, de 44 anos, e o filho dela, de 21, foram presos suspeitos de posse ilegal de munições. O material foi encontrado na fazenda onde os dois moram, na zona rural de Conceição do Tocantins, nesta quinta-feira (9).

Segundo a Polícia Civil, as investigações apontaram que havia algumas armas escondidas na casa da fazenda. Por causa da suspeita, policiais foram até o local para cumprir um mandado de busca e apreeensão e encontraram as munições.

As buscas foram feitas por policiais do Grupo de Operações Táticas Especiais (Gote), com o apoio de agentes da 105ª Delegacia de Conceição do Tocantins e da Delegacia de Arraias.

Mãe e filho foram conduzidos até a sede da Delegacia de Conceição, onde foram autuados em flagrante por posse ilegal de munições. Ambos pagaram a fiança arbitrada pela autoridade policial e foram liberados para responder ao processo em liberdade.

A operação Hórus é uma iniciativa do Ministério da Justiça e tem por finalidade combater o tráfico de drogas, efetuar a apreensão de armas de fogo, coibir o roubo de cargas e também capturar foragidos da Justiça. Além das regiões de divisa, a ação também engloba os municípios que ficam às margens de rodovias.

