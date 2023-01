Mãe e filho suspeitos de matar homem e simular acidente de carro confessam crime e alegam legítima defesa, diz delegado

As vítimas disseram que o homem era agressivo e que tentou agredi-las. Marreta e martelo foram usados no homicídio; armas foram apreeendidas. Homem tem corpo carbonizado em Palmas; mulher e enteado são presos suspeitos do crime

Mãe e filho presos por suspeita de homicídio em Palmas confessaram o crime na delegacia neste domingo (29). Segundo o delegado Israel Andrade, eles disseram que mataram Marcos Ferreira Araújo, de 39 anos, em legítima defesa e depois simularam um acidente de trânsito. O corpo da vítima, que ainda vai ser identificado, foi encontrado carbonizado dentro de um carro em Taquaralto.

Os suspeitos são Rosa Rocha da Costa, de 38 anos, o filho dela, Luiz Fernando, 18, enteado da vítima, e o pai do jovem. A mulher contou que era agredida com frequência pelo companheiro e que o homem estava bêbado e agressivo quando decidiram matá-lo.

“Eles alegam que ele [vítima] era um indivíduo agressivo, estava bêbado e quis bater nela, no filho, que ele já tinha um histórico assim e que em determinado momento, para se defenderem, mataram ele a golpes de marreta e martelo”, disse o delegado Israel Andrade.

As armas do crime foram localizadas e apreendidas pela polícia.

O crime

Corpo foi encontrado dentro de carro na região sul de Palmas

Betânia Sousa/TV Anhanguera

O homicídio foi descoberto depois que um corpo foi encontrado em um carro incendiado no setor Laila, em Taquaralto. Segundo a Polícia Civil, vertígios apontam que o homem teria sido assassinado em uma casa e depois arrastado para dentro do veículo.

A suspeita é de que após arrastarem o corpo, os suspeitos tenham conduzido o carro para outra área, no mesmo setor, onde incendiaram o veículo, que ficou totalmente destruído.

“Iniciamos as investigações e a princípio eu até falei que poderia ter sido acidente ou homicídio. As investigações evoluíram, fomos até a casa da vítima e encontramos sangue lá. A casa estava lavada, o que estranhou. Continuando a investigação, mãe e filho acabaram confessando que, pela madrugada, tinham matado ele e simulado aquele acidente”, disse o delegado Israel Andrade, responsável pelo caso.

A perícia foi realizada no local. “Foram observadas manchas de sangue compatível de arrasto. Ou seja, o corpo foi carregado. Uma pessoa ferida fez esse trajeto ou foi carregada”, disse o perito criminal Cleudson Araújo.

O corpo da vítima foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), onde vai passar por exames de identificação e que vão indicar a causa da morte.

Outros dois homens investigados foram presos, incluindo o ex-companheiro de Rosa e pai do jovem que confessou o crime. O outro suspeito foi liberado por não haver indícios de participação no crime.

Os suspeitos podem responder pelos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e fraude processual.

Local onde a vítima teria sido morta antes de ser arrastada para carro

Betânia Sousa/TV Anhanguera

Vittorio Rienzo