Mãe e filho suspeitos de tráfico de drogas são presos na Zona Oeste de Natal

Francielly Medeiros/Inter TV Cabugi

Duas pessoas foram presas na tarde desta terça-feira (24) no Bairro Nordeste, na Zona Oeste de Natal. Os suspeitos são mãe e filho e foram detidos após denúncias de que eles estariam vendendo drogas naquela região.

De acordo com a Polícia Militar, a prisão ocorreu após os militares irem até o local informado na denúncia. Por lá, identificaram que o homem estava tentando fugir, já entrando em outra casa. Ele foi detido pelos policiais e preso em flagrante ao lado de sua mãe.

Com eles, foram encontrados armas, drogas, um simulacro, balança de precisão, munições e facas. Ainda segundo os policiais, a mulher resistiu à ação policial.

Ambos foram conduzidos à Delegacia de Plantão da Zona Sul e responderão pelo crime de tráfico de drogas.

Parte do entorpecente apreendido pelos militares

Francielly Medeiros/Inter TV Cabugi

