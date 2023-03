Mãe e padrasto são presos suspeitos de maus-tratos contra menina de 3 anos em Itaperuna, no RJ

Conselho Tutelar acionou a PM, após receber denúncia informando que a menina tinha sido agredida em casa. Uma mulher de 18 anos e o companheiro dela foram presos em flagrante suspeitos de maus-tratos e lesão corporal duplamente qualificada em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. A vítima tem 3 anos e é filha da jovem presa.

O Conselho Tutelar de Itaperuna recebeu a denúncia informando que a criança havia sido agredida pela mãe e o padrasto. A Polícia Militar foi acionada pelo órgão e foi até a casa da família.

A jovem foi informada da denúncia. A menina foi vista com machucados nos braços, rosto e nas pernas. A criança chorava bastante. De acordo com a Polícia, a vítima sofreu agressões há algum tempo e as marcas foram causadas com crueldade.

O casal disse que bateu na criança para “correção” porque não concordaram com uma atitude da criança na porta da escola. O casal considerou “pirraça” a menina querer continuar no colégio e não querer ir para casa. Ao chegar em casa, a mãe disse que pegou um fio de internet e bateu na filha “apenas para correção”. Em seguida, o padrasto fez o mesmo.

Os dois suspeitos foram conduzidos à 143ª Delegacia Legal de Itaperuna onde foram autuados por maus-tratos e lesão corporal duplamente qualificada por ser a vítima descendente e do sexo feminino.

Os dois suspeitos vão passar por audiência de custódia em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, momento em que juiz verifica a legalidade das prisões para manter e converter a prisão em flagrante para prisão preventiva ou para que os presos respondam em liberdade.

A menina foi entregue pelo Conselho Tutelar pra avó materna e o irmão de 5 meses ficará aos cuidados da avó que é a mãe do padrasto.

Vito Califano