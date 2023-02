Mãe é pedida em casamento com ajuda de recém-nascida em quarto de hospital em Estrela; VÍDEO

Pai, Dominique Vargas, de 20 anos, planejou surpresa com ajuda de enfermeiras do hospital​. Gabriele Rosa da Silva, de 24 anos, aceitou pedido do futuro marido. Mãe é pedida em casamento com ajuda de recém-nascida em Estrela

Um pedido de casamento inusitado emocionou a auxiliar de escritório Gabriele Rosa da Silva, de 24 anos, em Estrela, no Vale do Taquari, a 110 km de Porto Alegre. Poucas horas depois de nascer, a bebê Ana Luiza chegou de surpresa no quarto da mãe no Hospital Estrela da Divina Providência. O pai decorou um carrinho com a frase:

“Mamãe, você aceita casar com o papai?”

A surpresa foi montada pelo auxiliar de produção, Dominique Grilli Vargas, de 20 anos, no dia 25 de janeiro. Para que o momento fosse especial, ele pensou em todos os detalhes. A bebê, primeira filha do casal, também estava vestida com uma roupa com a frase do pedido de casamento.

“Eu tive a ideia depois que vi alguns vídeos de pedidos de casamento nas redes sociais. Quando ela estava com 39 semanas, comecei a organizar, mas na hora eu não consegui. Aí contei com a ajuda das enfermeiras do hospital”, diz o pai.

A cena teve até marcha nupcial. A equipe de enfermagem do hospital também ajudou com os preparativos do pedido.

“Foi um frio na barriga, até medo de vir um ‘não’ (risos), mas deu tudo certo”, conta Dominique.

Dominique leva a filha Ana Luiza com pedido especial para a mãe da recém-nascida em Estrela

Hospital Estrela/Divulgação

‘Emocionante’

Dominique foi carregando o carrinho com a filha até o quarto onde estava Gabriele. A mãe chegou a estranhar a demora.

“Eu estava no quarto e as enfermeiras falaram que logo iam trazer a Ana para eu ver, mas demoraram, eu achei estranho”, afirma.

Ao ver a cena, ela não segurou as lágrimas. O pai entregou a aliança, e ela aceitou o pedido.

“Foi emocionante. Aí comecei a ouvir a música e logo eles entraram. Juntou duas emoções, o nascimento dela e o meu sonho de casar”, diz Gabriele.

Futuro casal, Dominique e Gabriele, com a filha, Ana Luiza, em Estrela

Gabriele Rosa da Silva/Arquivo pessoal

VÍDEOS: Tudo sobre o RS

pappa2200