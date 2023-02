Mãe é presa por maus-tratos após deixar filhos pequenos sem comida e dormindo em meio ao lixo em SC

Crianças, que têm de 1 a 8 anos, estavam com a vacinação atrasada e se alimentavam apenas com a ajuda de vizinhos. Caso aconteceu em Garuva. Mãe é presa por maus-tratos após deixar filhos pequenos sozinhos e dormindo em meio ao lixo em SC

Uma mulher de 37 anos foi presa em flagrante por maus-tratos na segunda-feira (14) após os filhos serem encontrados sem comida, dormindo em meio ao lixo e em situação precária. Segundo a Polícia Civil, as crianças, de 1 a 8 anos, estavam com a vacinação atrasada e se alimentavam com a ajuda de vizinhos. O caso aconteceu em Garuva, no Norte catarinense.

Quando os policiais chegaram na casa, o filho mais novo, 1 um ano, foi flagrado dormindo no chão em meio à sujeira. Outro filho, de 4 anos, voltava de um passeio que fez sozinho em um rio, às margens da BR-101.

Os policiais apuraram que o garoto também pedia comida em comércios locais. Já as duas meninas mais velhas, de 8 anos, não estavam matriculadas na escola.

A Polícia Civil foi chamada no local pela primeira vez na semana anterior, quando cumpriu mandados de buscas por conta de um assassinato que aconteceu no mesmo local, em 6 de dezembro de 2022. Durante a ação da polícia, houve uma denúncia de que a mulher deixava de dar o suporte básico aos filhos.

O Conselho Tutelar foi chamado a Polícia Civil prestou apoio na ação de segunda. Conforme o delegado Eduardo Defaveri, o local era constantemente utilizado para o consumo de drogas e há suspeita é de que a mulher tenha envolvimento com uma facção criminosa.

Além do crime de maus-tratos, ela vai responder por abandono de incapaz. A mulher foi encaminhada ao presídio de Joinville, na mesma região. As crianças estão em um abrigo.

Vito Califano