Mãe escuta barulhos de tiro, sai de casa e encontra filho morto na calçada

Crime aconteceu no início da madrugada no bairro Aureny II, na região sul de Palmas. Wender de Carvalho Miranda, de 21 anos, foi morto com vários tiros. Jovem foi morto a tiros na porta de casa

Reprodução

O jovem Wender de Carvalho Miranda, de 21 anos, foi morto com vários tiros na porta de casa durante a madrugada desta terça-feira (28) no bairro Aureny II, na região sul de Palmas. Segundo a polícia, após ouvir os disparos a mãe da vítima saiu e se deparou com o filho caído ao solo.

O crime aconteceu pouco depois da meia-noite. A Polícia Militar informou que foi chamada após uma tentativa de homicídio. O Samu ainda esteve no local, mas apenas constatou a morte.

Testemunhas contaram que a Wender estava dentro de casa, quando outro homem chegou de moto, buzinou e o chamou para sair. Segundo a PM, momentos depois esse suposto amigo saiu do local de repente.

Reprodução/Redes Sociais

Nesse momento Wender teria saído de casa e foi baleado com vários disparos. As testemunhas contaram ainda que viram um carro branco passando em frente à casa em alta velocidade.

Em seguida a mãe da vítima percebeu o barulho de tiros e se deparou com o filho morto. A polícia científica compareceu ao local e o corpo foi levado para o IML.

A PM informou que Wander tinha passagem pela polícia por furto e roubo.

A Secretaria da Segurança Pública do Tocantins informou a perícia oficial foi acionada e os investigadores colheram todas as informações que possam ajudar a elucidar o caso, cujo inquérito será devidamente instaurado pela 1ª Divisão Especializada em Homicídios e Proteção à Pessoa (1ª DHPP) para apurar as circunstâncias e autoria do crime.

Onda de violência

O assassinato de Wender de Carvalho é o mais recente de uma onda de violência que tem se intensificado neste mês de fevereiro. Com mais esse crime sobe para 34 o número de mortes apenas nos dois primeiros meses de 2023. No mesmo período do ano passado tinham sido nove assassinatos.

As forças de segurança afirmam que a maior parte dos crimes está ligada à briga entre facções criminosas e diz que há uma alta número de resolução dos homicídios.

Vittorio Rienzo