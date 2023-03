Mãe esfaqueada ao flagrar companheiro estuprando a filha dela morre após 1 mês internada

Vítima passou 33 dias internada, chegou a fazer cirurgias, mas não resistiu aos ferimentos. Caso aconteceu em Bombinhas, no Litoral Norte catarinense. Carro da Polícia Militar de Santa Catarina

Depois de 33 dias internada, morreu na madrugada desta quarta-feira (8) a mulher esfaqueada cerca de 10 vezes após flagrar o marido estuprando a filha dela de 13 anos em Bombinhas, no Litoral Norte. A vítima passou 33 dias internada, chegou a fazer cirurgias, mas não resistiu aos ferimentos. A informação foi repassada por um familiar e confirmada pelo delegado do caso.

O crime ocorreu na madrugada de 4 de fevereiro e o agressor, de 41 anos, foi preso dois dias depois pela Polícia Civil.

Inicialmente, o suspeito respondia por estupro de vulnerável e tentativa de feminicídio, mas com a morte da vítima, de 32 anos, o crime passa a ser considerado consumado.

O homem, que não teve a identidade divulgada, é padrasto da adolescente e no interrogatório ficou em silêncio. Responsável pela investigação, o delegado Ricardo Melo informou que o inquérito já foi concluído e submetido ao Poder Judiciário.

Crime

Conforme o relatório divulgado pela Polícia Militar, foi a própria vítima chamou as autoridades após o flagrante. Ela relatou que acordou com o barulho da filha tentando gritar por socorro e percebeu que a adolescente estava sendo violentada.

Depois do flagrante, o agressor feriu a mulher com as facadas e fugiu. Aos policiais, a adolescente afirmou que o homem entrou no quarto dela e colocou uma faca no pescoço, ordenando que ela não gritasse. Mesmo assim, a garota conseguiu chamar a atenção da mãe.

A jovem presenciou as facadas. Além dela, havia outras duas menores na casa, duas meninas de 6 e 10 anos, que são filhas do casal.

