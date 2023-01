Mãe morre ao saber da morte do filho em Ibaté

Caso foi registrado na Polícia Civil como morte suspeita. Velório de mãe e filho ocorre na manhã deste domingo (29) no Cemitério Municipal. Mãe morre ao saber que filho havia morrido em Ibaté

Reprodução/Facebook

Uma mulher de 62 anos morreu depois de receber a notícia que seu filho, de 44, havia morrido em Ibaté (SP), no sábado (28).

Segundo o boletim de ocorrência, André Fabiano Bastos estava em sua casa, no Jardim Icaraí, quando abraçou sua companheira bem forte, deu um grito e em seguida morreu.

Ao ficar sabendo da notícia, Marli de Fátima Bastos passou mal e foi levada para o Hospital Municipal. Uma vizinha avisou o filho mais novo de Marli que foi até o local e lá descobriu que a mãe havia morrido, assim como o irmão.

Ele disse aos policiais que André era usuário de drogas, mas não soube dizer se ele havia feito uso de entorpecentes antes de morrer. Já a mãe, Marli, tomava medicamentos para diabetes e pressão alta.

Os corpos da mãe e do filho foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de São Carlos para exames. Segundo a Polícia Civil as duas mortes foram registradas como suspeitas e as causas serão investigadas.

Os corpos de mãe e filho foram sepultados no fim da manhã deste domingo (29), no Cemitério Municipal de Ibaté.

