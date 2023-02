Mãe relata espera de mais de 12 horas por avaliação da filha doente no Hospital da Criança em Boa Vista

Menina de 6 anos foi internada por volta das 20h de sexta-feira (24) e até às 10h deste sábado (25) esperava por avaliação de médico plantonista. Menina passou a noite à espera de avaliação no Hospital da Criança; mãe relatou falta de cadeira para acomopanhantes

Débora Ferreira/Arquivo pessoal

A mãe de uma menina de 6 anos, internada no Hospital da Criança Santo Antônio, reclamou da demora de mais de 12 horas para que a filha seja avaliada por um médico cirurgião. Internada na unidade desde às 20h noite dessa sexta-feira (25) com fortes dores abdominais, a menina não havia passado por avaliação até manhã deste sábado (25).

A criança passou a noite em um leito à espera do médico plantonista, que não apareceu. O hospital é de responsabilidade da prefeitura de Boa Vista.

A mãe, Débora Ferreira, relatou ao g1 que a filha deu entrada na unidade com fortes dores abdominais. A suspeita é que ela esteja com inflamação do apêndice, porém, somente após a avaliação com especialista é que haverá o diagnóstico.

“Minha filha está com dieta zero, nem água a criança pode beber, com fortes dores, e fome”, disse Débora por volta das 10h deste sábado – quase 14 horas após a internação da filha.

Ela acrescentou que buscou informação no hospital sobre a previsão da chegada do médico plantonista, mas as equipes apenas pediram para ela aguardar.

“Sinto desespero, pois não posso fazer nada. Já fiz tudo que estava ao meu alcance. Procurei informações, pergunto a todo momento se o médico está vindo. Minha pequena se torce toda de tanta dor e eu nada posso fazer. Me sinto inútil”, disse a mãe.

Débora relatou ainda que a unidade não disponibilizou cadeiras para os acompanhantes. Por isso, ela passou a noite em pé ou dividindo o leito com a filha. “Estou desde ontem. Não fui em casa, não tomei banho, não dormi, pois aqui nem cadeira para acompanhante tem”, contou.

O local que a menina está internada, segundo a mãe, é um corredor que faz parte do trauma. Neste local ficam os pacientes que aguardam por algum tipo de avaliação médica.

Procurada pelo g1, a prefeitura informou, às 12h27, que a criança já estava no centro cirúrgico. No entanto, a mãe da menina disse que na verdade uma equipe do hospital informou que a filha seria avaliada às 13h40. Ela segue aguardando na unidade.

Administrado pela prefeitura de Boa Vista, o hospital da Criança Santo Antônio é a única unidade infantil do estado para atendimento de crianças de todo estado, além de pacientes de países vizinhos como Venezuela e Guiana.

Mata