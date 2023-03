Mãe se inscreve no ENEM para apoiar a filha e as duas são aprovadas na UFES

Mãe foi a primeira pessoa da família a entrar na faculdade. Mãe se inscreve no Enem para apoiar a filha, é aprovada e começa 3º graduação no ES

Estudar para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) costuma despertar a ansiedade em muitos jovens. Para tentar driblar este obstáculo, uma mãe de Castelo, no Sul do Espírito Santo, embarcou nos estudos com a filha, que faria a prova pela primeira vez. O resultado foi positivo: as duas foram aprovadas na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).

“Quando eu vi que passei também, eu fiquei muito feliz… Nossa, muito feliz”, disse Raquel Guilhermino.

Mas não foi a primeira vez que Raquel Guilhermino, de 39 anos, prestou vestibular. Formada em Pedagogia e cursando Direito, Raquel foi aprovada pela terceira vez em uma graduação, desta vez no curso de Engenharia do Petróleo.

De acordo com a filha de Raquel, Karinny Guilhermino, de 18 anos, foi necessário convencer a mãe de fazer a prova.

“Ela não ia fazer o ENEM, mas eu consegui convencer ela porque era muita ansiedade, eu estava desesperada. E, quando ela foi comigo, me deu uma calma muito grande que fez eu fazer uma prova melhor, foi bem mais tranquilo”, disse a filha.

Mãe e filha estudando juntas para o vestibular. Família é de Castelo, no ES.

Reprodução/TV Gazeta

Com a aprovação, Karinny vai se mudar para Vitória, a 100 quilômetros da cidade natal, para cursar Ciências Econômicas na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).

“Eu tô tentando não pensar muito porque, se não, a gente chora. Mas eu vou sentir muita saudade da minha mãe, dos meus irmãos pequeninhos, mas assim, a gente vai vendo como vai ficar”, disse a jovem.

Já a mãe disse que está pensando se realmente vai cursar Engenharia do Petróleo devido à rotina atual.

Ensino Superior

Mãe e filha comemoram aprovação na Ufes.

Reprodução/TV Gazeta

A dedicação nos estudos tem explicação. De acordo com Raquel, a família em que ela foi criada era muito humilde e foi nos estudos que ela viu uma oportunidade de mudar esta realidade, sendo a primeira da família a cursar o ensino superior.

“Eu quero que eles [os filhos] sigam o meu exemplo, entendeu? Eu dou sempre uma oportunidade pra eles poderem ir sempre estudando, porque é por ali que que eles vão conseguir alcançar os objetivos e realizar os sonhos deles”, disse Raquel.

Agora, com filhos e cursando a segunda faculdade, a mãe ainda não decidiu se vai cursar Engenharia do Petróleo. Por outro lado, a filha disse que não poupa esforços para dar continuidade ao sonho.

“Eu me sinto muito orgulhosa de mim mesma, tenho como inspiração a minha mãe. Eu me espelho muito nela, então eu fico muito feliz de continuar isso e espero que meus irmãos sigam o mesmo caminho”, disse a filha.

