Mãe tenta evitar a desnutrição de cinco filhos com arroz, feijão e cuscuz: ‘Só isso que eu tenho para comer’

Maria de Jesus Costa, que mora em Palmas, faz o que pode para comprar comida para dentro de casa com os R$ 600 que recebe. Desnutrição levou dez crianças para hospitais do Tocantins em 2022. Desnutrição infantil impacta todas as áreas do desenvolvimento na vida de uma criança

Com cinco filhos para sustentar e desempregada, Maria de Jesus Costa, que mora em Palmas, faz o que pode para comprar comida para dentro de casa. Com a geladeira praticamente vazia, ela preparou um cuscuz com a última ‘massa’ que tinha e o almoço geralmente é arroz. Assim ela tentar evitar que os filhos fiquem desnutridos, realidade enfrentada por muitas famílias tocantinenses.

“Só isso que eu tenho para comer. Só tem o cuscuz que acabei de fazer, o arroz e o feijão. Não tenho carne nem mistura para eles comer. Tem vez que não tem e passa aqui a vizinha que empresta para eles comer”, contou a mãe.

A família conta somente com uma renda de auxílio do governo. Obviamente o dinheiro que não é suficiente para comprar o básico para comer, situação que pode trazer consequências para saúde das crianças, como a desnutrição.

“Só tenho o Bolsa Família, de R$ 600. Mas não dá, porque vem uma água para pagar, vem energia, um gás. Tem vez que o dinheiro não sobra nem para comprar comida”, disse a mãe sobre a realidade em que vive.

Maria de Jesus Costa está desempregada e precisa de benefícios do governo

TV Anhanguera/ Reprodução

Riscos da desnutrição

A criança é considerada desnutrida quando o peso não avança ou regride durante o crescimento. Crianças até 5 anos estão no grupo considerado de risco para desnutrição.

Em 2022, 10 crianças tiveram que ser internadas por apresentarem desnutrição. No país, foram 2.754 crianças com hospitalizadas com o mesmo problema.

Para evitar a condição relacionada à falta de alimentação, os cuidados devem começar ainda na barriga da mãe, segundo a obstetra Francielle Batista. “Para aquela mãe que não tem uma alimentação saudável na gestação realmente, tudo isso vai ser transferido ao bebê, inclusive na as sua idade adulta”, explicou a especialista, citando a possibilidade a diabete gestacional, que pode desencadear a diabete também na criança.

Para bebês, o leite materno é o único alimento que deve ser utilizado conforme orientações, já que possui todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento nessa fase da vida e combater a desnutrição infantil.

“O aleitamento materno é o padrão ouro quando a gente fala em alimentação infantil. Então quando o bebê nasce, o primeiro alimento que ele deve ter é o leite da sua mãe. Na ausência dele é que entra o leite do Banco de Leite. Ele contém tudo que o bebê precisa nas quantidades adequadas. Então esse bebê não corre o risco nem de ficar desnutrido nem de ter obesidade”, explicou a nutricionista Walkiria Pinheiro.

Filhos de Maria de Jesus Costa se alimentam com cuscuz

TV Anhanguera/Reprodução

