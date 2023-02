Mãe vira profissional da saúde após filho nascer com mesma malformação que filha de Pedro Scooby

Gastrosquise é uma anomalia congênita na parede abdominal do bebê, que leva a saída de órgãos do corpo do recém-nascido. Mãe entra na área da saúde após filho nascer com malformação que deixa intestino ‘para fora’; mesma condição da filha de Pedro Scooby

Um dos filhos da técnica de enfermagem Bianca Blanco, de 41 anos, nasceu com gastrosquise, uma malformação congênita na parede abdominal do bebê, e que também afetou Aurora, filha da modelo Cintia Dicker com o surfista Pedro Scooby. Após o susto, com o diagnóstico ainda na gestação, o filho de Bianca passou por cirurgia e hoje tem uma vida normal. A experiência pessoal fez Bianca se dedicar a área da saúde.

Bianca lembra que descobriu a anomalia congênita do filho mais velho Kauê, há 23 anos. “Foi durante a gestação, em uma ultrassonografia, que foi visto que um deles tinha as alças intestinais para fora”, explica. Na época, Bianca tinha 18 anos e lidar com a situação foi difícil, pois era leiga, nova e imatura, segundo ela. “Sem noção do que era”, afirma.

A jovem precisou passar por novos exames, que confirmaram a anomalia de um dos gêmeos. “Fui encaminhada para o nefrologista e marcamos a cirurgia para colocar o intestino dele para dentro, porque ele poderia precisar da cirurgia no primeiro dia de vida, se houvesse condições para isso”, disse.

A cirurgia cesariana foi agendada. Porém, dias antes Bianca começou a sentir as contrações do parto. Ela foi internada em um hospital de Santos e precisou tomar medicações para ‘segurar a gestação’. Os gêmeos Kauê e Victor nasceram no dia 4 de outubro de 2000.

Logo em seguida, Kauê passou pela cirurgia nas alças abdominais, procedimento realizado para reinserir o intestino dele. O menino precisou ficar na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal do hospital durante alguns dias.

“A gastrosquise veio acompanhada de mais dois problemas, no rim e no coração”, conta a mãe. Durante o período em que o filho passou internado, Bianca descobriu que o menino tinha cardiopatia congênita e hidronefrose [dilatação] no rim esquerdo. Por isso, ele também precisou fazer um procedimento cirúrgico para trocar a válvula que usa no coração;

Cerca de seis anos após o nascimento dos meninos, Bianca passou a trabalhar na Santa Casa de Santos, como técnica de enfermagem, onde se deparou com casos semelhantes aos do filho. “Os problemas de saúde dele me fizeram trabalhar nessa área”, afirma.

Mais de 20 anos desde as cirurgias, Kauê cresceu e atualmente tem apenas uma cicatriz na região do umbigo. Ele diz que vive uma vida normal e trabalha transportando documentos de bicicleta. “Nunca senti nada de diferente, nem falta de ar ou qualquer coisa assim, inclusive, pratico musculação e futebol”, explica.

Entenda a anomalia

De acordo com o Manual do Manejo Clínico da Gastrosquise da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), a gastrosquise é uma malformação da parede abdominal anterior, de causa ainda desconhecida, que apresentou aumento da incidência no mundo todo nos últimos anos.

O manejo clínico adequado do paciente com gastrosquise impacta na morbimortalidade e no prognóstico. Ainda segundo a Fundação, a incidência dessa malformação varia entre 4 a 5 casos entre 10 mil bebês que nascem com vida.

Aurora

A filha de Cintia Dicker, de 36 anos, e Pedro Scooby, de 34, nasceu em 27 de dezembro de 2022 e precisou passar por uma cirurgia logo após o parto e por mais dois procedimentos médicos. A recuperação dela foi rápida, justamente por ter nascido com mais de 4kg e com 54cm.

Ela recebeu alta duas semanas após a internação, porém, foi somente no dia 23 que a mãe da bebê divulgou o diagnóstico de Aurora. No mesmo dia, o casal fez um vídeo em suas redes sociais para mostrar a filha aos seguidores.

Vittorio Ferla