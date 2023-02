Mães de crianças autistas denunciam dificuldades para matricular filhos em escolas de Aracaju e Nossa Senhora do Socorro

Segundo advogada, casos foram registrados no Departamento de Atendimento aos Grupos Vulneráveis. Sala de Aula em Sergipe

Reprodução/TV Sergipe/Aracaju

Duas mães de crianças autistas precisaram acionar um serviço jurídico para tentar matricular os filhos em escolas da rede municipal de Aracaju e estadual em Nossa Senhora do Socorro. A informação foi divulgada, nesta sexta-feira (24), pela advogada Ismária Gomes.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

Segundo a advogada, em Aracaju, a mãe de uma criança de três anos procurou a Escola Municipal de Educação Infantil Dom Avelar Brandão Vilela, no Bairro Olaria, para matricular o filho e recebeu a informação de que não existia nenhuma rotina, por parte da Secretaria Municipal de Educação, sobre a priorização de acesso à educação para crianças autistas ou que tenham qualquer tipo de deficiência e a matrícula da criança não foi efetuada.

A outra mãe é moradora de Nossa Senhora do Socorro e tentou matricular o filho de sete anos na Escola Estadual Marinalva Alves, no Marcos Freire II, mas foi informada de que não havia mais vagas e entrou numa fila de espera.

No entanto, enquanto o nome da criança estava em uma lista aguardando uma vaga, uma vizinha dessa mãe conseguiu matricular o filho, que tem a mesma idade da criança, na escola. “Ao questionar a situação na unidade de ensino ela ficou sabendo que só haviam duas vagas para crianças com algum tipo de deficiência e elas estariam preenchidas”, disse a advogada.

“Não existe limite de vagas, inclusive a lei determina que a matrícula seja compulsória, e por isso, registramos os casos na Delegacia de Atendimento a Grupos Vulneráveis, pois a recusa da inscrição de um aluno em função de sua deficiência, constitui crime punível com reclusão de dois a cinco anos e multa”, explicou.

Segundo ela, a lei 7.853 de apoio à pessoa com deficiência garante a proteção da pessoa com transtorno do espectro autista, e isso se aplica ao sistema educacional, que deve dar prioridade à inclusão desses alunos.

O que dizem as escolas

A Secretaria de Estado da Educação informou que vai se pronunciar sobre o assunto através de nota. Já a Secretaria Municipal de Educação de Aracaju ainda não se manifestou sobre o assunto.

Mata