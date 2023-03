Prefeitura de Mongaguá, no litoral de São Paulo, mandou uma notificação para os pais dos alunos matriculados nas escolas municipais. A decisão começou a valer no dia 20 de março. Mães de estudantes em Mongaguá protestam contra mudança no transporte escolar gratuito

Mães de estudantes de escolas municipais de Mongaguá, no litoral de São Paulo, fizeram uma manifestação na Câmara Municipal, nesta segunda-feira (27), conta uma decisão da prefeitura. A administração municipal enviou uma notificação informando que os alunos matriculados nas escolas municipais e que moram a partir de dois quilômetros de distância da unidade, ficariam sem o serviço do transporte gratuito.

A notificação começou a valer a partir do dia 20 de março. De acordo com as mães, o documento informou que os pais deveriam ficar atentos aos endereços comunicados no ato da matrícula, pois uma auditoria seria feita para verificar a veracidade das informações.

A dona de casa Sandra Cristina Silva tem dois filhos. Segundo ela, os horários de entrada e saída das escolas são diferentes. Ela disse que as crianças tem 11 e quatro anos e estudam em escolas próximas.

“Minha filha de 11 anos sai da escola próximo ao meio dia. Eu tenho ir buscá-la a pé, embaixo de sol e chuva e levar comigo meu filho menor. Aí, eu volto todo o caminho, dou almoço para os dois e faço o caminho novamente para levar o meu filho menor para a escola”, contou ela.

Já a reclamação da dona de casa Angela Silva se refere a mudança no itinerário dos ônibus. Após a mudança, o filho dela fica mais de uma hora no ônibus.

“Ele pegava o transporte às 6h37 no bairro e chegava próximo às 7h na escola. Agora, ele tem que pegar o transporte municipal e chega no ponto às 5h40. Faz todo o itinerário ao contrário, passando primeiro no Centro, depois na praia. Ele demora mais de uma hora”, explicou.

Comissão de vereadores de Mongaguá recebem grupo de mães para discutir sobre o transporte escolar

Reprodução g1

Os vereadores receberam parte do grupo das mães na noite de segunda-feira (28). O presidente da Câmara Guinho Silveste (Republicanos), disse que está em tratativas com a prefeitura da cidade. “A gente está conversando com o prefeito e com a diretora de Educação. Precisamos organizar melhor a quantidade de veículos, ver os trajetos e trazer essa resposta pra ela [mães]”, disse ele.

Já o vereador Carlos Cafema (PSDB) disse que será cobrado documentos para avaliar as medidas a serem tomadas. “Nós precisamos ver os ônibus da prefeitura. Vamos cobrar o contrato que a administração tem com a empresa que faz o transporte. Além disso, faremos um levantamento da quantidade de alunos que usam o serviço na cidade”, explicou.

Prefeitura

A Prefeitura de Mongaguá, através da Diretoria de Educação, informou que está elaborando um novo projeto, no intuito de racionalizar o uso do transporte escolar gratuito e, assim, garantir, de forma plena, o acesso de todos à Educação.

Esclareceu que por ora, que fixou-se o raio de 2 km de distanciamento entre a residência do aluno e a escola onde ele estuda como parâmetro para a utilização do serviço de transporte escolar gratuito, em consonância com as decisões outorgadas pelo Supremo Tribunal Federal.

VÍDEOS: g1 em 1 Minuto Santos

valipomponi