Mães denunciam professora à polícia por suspeita de agressão contra crianças em creche; ouça o áudio

Caso teria ocorrido na creche municipal Maria José Moreno Dagina II, da Cohab I, em São Manuel e uma das crianças contou para a mãe o que houve. Prefeitura informou que a professora foi afastada e que um processo administrativo foi aberto para apurar os fatos. Em áudio, criança relata agressão de professora em creche de São Manuel

A Polícia Civil abriu um inquérito para apurar denúncias contra uma professora que teria agredido crianças, de 5 anos, com tapas e até mordidas na creche municipal Maria José Moreno Dagina II, da Cohab I, em São Manuel (SP).

Um boletim de ocorrência com três vítimas envolvidas no caso foi registrado nesta segunda-feira (27). A prefeitura informou que está apurando o caso e que a professora foi afastada.

Segundo a Polícia Civil, as mães relataram que as agressões foram descobertas porque as crianças não queriam mais ir à escola. Ao g1, uma das mães, que preferiu não ser identificada, encaminhou um áudio da criança contando como teria sido a agressão.

No áudio, a criança enfatiza que a professora agrediu a colega no olho e no nariz (escute no áudio acima e veja a descrição no fim da reportagem).

Também foram feitos registros em fotos das marcas em um dos alunos que seriam das agressões descritas pela outra criança no áudio.

Mães denunciam professora à polícia por suposta agressão contra crianças em creche em São Manuel

Arquivo pessoal

O delegado responsável pelo caso, Lourenço Talamonte, confirmou que um inquérito por lesão corporal e maus-tratos foi instaurado para investigação da ocorrência.

De acordo com o delegado, as crianças vão passar por exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML) de Botucatu (SP) e serão ouvidas pela polícia, assim como a professora, já identificada, e a diretora da creche.

Em nota, a prefeitura de São Manuel disse que “todas as medidas necessárias para apurar a veracidade dos fatos estão sendo tomadas”.

Informou ainda que, para “garantir a transparência e a lisura no processo de apuração, foi aberto um Processo Administrativo Disciplinar para investigar os fatos relatados e tomar as medidas necessárias”.

A nota esclarece ainda que a professora ficará afastada até a conclusão do processo administrativo.

Mães denunciam professora à polícia por suposta agressão contra crianças em creche em São Manuel

Arquivo pessoal

Descrição do áudio

Mãe: De que jeito a professora bateu na (nome da outra criança), filha?

Criança: Ela mordeu, tem chinelo e tem tênis. Ela bateu muito nela.

Mãe: Ela mordeu onde? No braço?

Criança: Não, no nariz.

Mãe: No nariz não tem como ela morder.

Criança: No olho ela bateu.

Mãe: Que jeito que ela bateu no rostinho da (nome da outra criança) para ficar daquele jeito?

Criança: No olho, aqui ó.

Mãe: Em cima?

Criança: É e aqui também.

Mãe: Na perna também?

Criança: É, entendeu?

Mãe: Entendi.

valipomponi