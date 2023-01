Maestro do RS tem disco listado em indicação ao Grammy: ‘privilégio e satisfação’

Alex Klein, de Porto Alegre, busca seu sexto troféu na premiação. “When There Are No Words”, lançado em 2022, foi produzido por James Ginsburg e respalda sua indicação a “Produtor do ano”. Vencedores serão anunciados no domingo (5). Álbum “When there are no words”, lançado pelo maestro brasileiro Alex Klein, concorre ao Grammy na categoria “Produtor do ano”

Chan/WeArt

Os vencedores do 65ª edição do Grammy Awards serão conhecidos neste domingo (5), em Los Angeles, nos Estados Unidos. A lista dos indicados em 91 categorias, divulgada em novembro do ano passado, apresentou Anitta como candidata a artista revelação e deu a Beyoncé o recorde de artista mais indicada da história. Além delas, um brasileiro também se destaca entre os concorrentes ao prêmio mais prestigiado da música.

O maestro Alex Klein, nascido em Porto Alegre, busca seu sexto troféu na premiação. Klein já recebeu cinco vezes o Grammy: a primeira foi em 2002, como melhor solista instrumental com orquestra. As outras quatro foram como membro da Orquestra Sinfônica de Chicago.

Na edição desse ano, concorre com o disco “When There Are No Words”, lançado em março de 2022, e que está na lista de álbuns produzidos pelo norte-americano James Ginsburg. A indicação do fundador do selo de música clássica Cedille Records é na categoria “Produtor do ano”.

A premiação para produtores é entregue aos profissionais por seus trabalhos em discos lançados durante aquele ano – a lista de álbuns produzidos por Ginsburg apontada pelo Grammy conta com seis discos, entre eles o de Klein.

“São milhares de projetos lançados no mercado todo ano. Quando recebemos a notícia de que uma obra nossa foi nomeada para um prêmio desses, é um enorme privilégio e satisfação. Aguardo humildemente o resultado, sabendo que estou levando nas costas a representatividade de tantos outros grandes músicos, particularmente do Brasil”, celebra o maestro, que atua na orquestra de Calgary, no Canadá, e dirige anualmente o Festival Internacional de Música de Santa Catarina (FEMUSC), em Jaraguá do Sul.

Em “When There Are No Words”, Alex Klein toca oboé e se une a Phillip Bush, no piano, para apresentar seis composições que tratam sobre guerras, decepções políticas e deslocamentos forçados. O projeto abrange obras de tchecos, alemães, britânicos, americanos e brasileiros.

No disco, há obras de Pavel Haas (1899-1944), compositor tcheco que morreu em Auschwitz vítima do nazismo, do britânico Benjamin Britten (1913-1976), que escreveu uma espécie de réquiem para a Segunda Guerra, e do brasiliero José Siqueira (1907-1985), exilado pela ditadura militar do Brasil.

“Eu tinha vontade de fazer este álbum havia 15 anos. Para nosso desagrado, mas ironicamente, o álbum foi lançado em março de 2022, duas semanas após a invasão da Rússia na Ucrânia. E a Europa está novemente em guerra, eles não consegue tirar o pé disso. Fico muito desapontado com a Europa, com a Rússia e com qualquer país que se meta em guerra, que não saem das guerras, que vivem disso”, lamenta Klein.

