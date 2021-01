Magalli disastro! Non sa di essere in onda e fa una battuta su Adriana Volpe con la Togni. Lui cerca di rimediare ma il danno è fatto. Lei furiosa, Ecco cos’ha detto

Fuorionda di Giancarlo Magalli a I Fatti Vostri. Il conduttore romano 73enne non si è accorto che era in video, dopo un collegamento con il meteo, e si è fatto sorprendere mentre parlava con Samanta Togni di Adriana Volpe. Esatto, proprio della trentina, vale a dire di colei con cui ha avuto pesanti liti sfociate addirittura in cause legali. “Ah vedi, alla Volpe non li faceva…”, le parole pronunciate da Magalli mentre non si era reso conto di essere tornato in diretta. Non appena ha preso atto dello scivolone, con un po’ di imbarazzo, ha subito svoltato, cambiando argomento: “Eccoci, pronti. Stavo rimproverando Samanta perché rischiava di arrivare in ritardo”.

Resta da capire di che cosa stessero parlando l’ex danzatrice di Ballando con le Stelle e Giancarlo. Sicuramente di Adriana, ma in riferimento a cosa? Chissà… Ricordiamo che ormai da parecchi mesi i due conduttori sono in totale rotta, con la Volpe che ha accusato Magalli di essere l’artefice della sua estromissione da I Fatti Vostri e questo che ha rigettato tale scenario.

Una discussione che a livello mediatico è andata crescendo sempre più, giorno dopo giorno, mese dopo mese. L’ultima mossa ‘incendiaria’ è stata quella del 73enne capitolino che diverse settimane fa ha ironizzato sui bassi ascolti di Ogni Mattina, programma di Tv8 capitanato proprio dalla sua ex collega. Quest’ultima non prese affatto bene la vicenda replicando per le rime.

Insomma Adriana Volpe non le manda certo a dire e proprio in diretta ha affrontato il collega con una invettiva degna di nota. Oltre alle tensioni con la Volpe, Magalli ha avuto degli scontri a fuoco, sempre in termini mediatici e dialettici, con Marcello Cirillo. Pare inoltre che lo abbia querelato, dopo che quest’ultimo ha rilasciato una dura intervista su di lui dove lo accusava di essere l’aertefice delle scelte Rai sul programma e di aver voluto la loro esclusione.

Adriana Volpe e Giancarlo Magalli oggi

Oggi Magalli prosegue la sua avventura a I Fatti Vostri, storico programma di Rai Due. Al suo fianco Samanta Togni che ha detto addio alla pista di Ballando con le Stelle per cimentarsi nella conduzione. Adriana Volpe è invece stata ‘assoldata’ dalla concorrenza: su Tv8 conduce dalla scorsa fine estate Ogni Mattina che tornerà a breve in onda con una rivoluzione. Alessio Viola, che ha timonato il talk con la trentina fino a dicembre, si dedicherà ad altri progetti. La palla ora passa alla sola Volpe, che proseguirà in solitaria. E voi che ne pensate? Fatecelo sapere commentando sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi o Sulla nostra pagina Facebook anche su INSTAGRAM