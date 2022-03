magalli-velenoso-contro-la-rai:-“stanno-sistemando-…”

Tutti conoscono Giancarlo Magalli, celebre conduttore televisivo da un po’ di tempo ormai assente dal mondo della televisione. L’uomo proprio di recente ha rilasciato una lunga intervista a Nuovo Tv nel corso della quale ha affrontato diversi argomenti e trovato il modo per lanciare una dura frecciata ai vertici Rai, o almeno così è sembrato a molti. Ma, come mai? Facciamo un po’di chiarezza.

Giancarlo Magalli pronto a tornare in televisione con Don Matteo 14

Ha rilasciato una lunga intervista a Nuovo Tv il celebre conduttore Giancarlo Magalli che da un po’ di tempo sembra essersi allontanato dal mondo della televisione. Secondo molti però tale sua assenza potrebbe essere legata alla partecipazione ad un programma Rai di grande successo ovvero Il Cantante Mascherato. Sono molti infatti i telespettatori che ormai da diverse settimane sostengono che sotto la maschera Lumaca possa nascondersi proprio il conduttore, ma al momento si tratta chiaramente di semplici supposizioni. Quello che è certo è che molto presto sarà possibile vedere Magalli in televisione all’interno della nota serie televisiva Dona Matteo 14 nei panni del vescovo di Spoleto.Proprio Magalli intervistato da Nuovo Tv ha parlato dell’esperienza in Don Matteo affermando “Sono contento di poter recitare in questa fiction perché, in un certo senso, era una cosa rimasta irrisolta“.

La rivelazione sulla prossima stagione di Don Matteo

In pochi sanno che in origine proprio a Giancarlo Magalli era stato proposto il ruolo di Don Matteo successivamente poi affidato ed interpretato da Terence Hill. E a proposito della sua partecipazione a Don Matteo ecco che il conduttore sembrerebbe aver anche svelato qualche anticipazione affermando “Nella prossima stagione di Don Matteo dovrei esserci in tutte le puntate”.

Dura frecciata di Magalli ai vertici Rai?

Giancarlo Magalli ha poi proseguito la sua intervista a Nuovo Tv esprimendo delle parole che a molti sono sembrate una chiara frecciata rivolta non ad Adriana Volpe con la quale si trova a discutere, sia in televisione sia lontani dalle telecamere, ormai da diverso tempo. Ma rivolta nello specifico ai vertici Rai. Il conduttore non sembrerebbe aver gradito che alcuni ‘personaggi’ siano stati scelti come conduttori e non ha voluto nascondere il suo pensiero. Nello specifico intervistato da Nuovo Tv Magalli ha dichiarato “Un po’ alla volta stanno sistemando Tizio e Caio, come si suol dire, e spero che sistemino presto anche me” . Il conduttore ha poi concluso rivelando che per lui sembrerebbe essere in arrivo un programma che ha voluto definire “molto carino” , ma per scoprire di cosa si tratta occorrerà attendere ancora un po’.