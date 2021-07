maggiorana,-che-buona-con-i-piatti-dell’estate!!!

Se non la conoscete, usate abitualmente o sapete come utilizzare è questo il momento magico per apprezzare fino in fondo l’eccellente maggiorana fresca nei buoni e sani piatti dell’estate! Scoprite il suo sapore unico in questa piccola, semplice e facile ricetta che vi racconto e che può darvi lo spunto per tante altre sperimentazioni da portare sulla tavola in questa bella stagione!!

Avevo già raccontato in un lontano mio articolo sul blog di come la profumata e bella pianta di maggiorana è notoriamente un simbolo di felicità e magia e rientra tra le erbe più utili e preziose della cucina mediterranea e aggiungerei oggi di tutta la cucina all’insegna del gusto e della salute!

Quindi per trovare già tante informazioni sulla splendida maggiorana il link che vi ho messo è già un buon punto di partenza e se già volete sperimentare un condimento speciale approfondendo l’argomento in questa pagina ne trovate uno a base di carote con cui condire ad esempio molte delle verdure estive che spero preparerete in abbondanza.

Riprendo l’argomento oggi perché se non avete mai usato la maggiorana fresca limitandovi alla più diffusa secca in barattolo vi consiglio vivamente di provarci adesso che la versione fresca è in piena stagione e più facile da trovare sui mercati o se proprio non si riesce da un comune vivaio.

In vaso di solito ha una buona resistenza e dura diversi anni, per cui potrebbe essere la vostra scorta di profumi e aromi che in questa erba sono molto interessanti per realizzare numerose ricette, ben curata è una pianta che può resistere, certo il clima di dove risiedete è determinante, ma io ci proverei se fossi in voi!!!

Rimanendo in tema di condimenti che sono il terreno preferito dove apprezzare questa eccellente erba aromatica ho pensato di suggerirvi un gustoso modo per far risaltare la maggiorana fresca nelle combinazioni di ortaggi e verdure della bella stagione estiva.

Preparazione del tutto vegetale e per nulla difficile, complicata o lunga, vi servirà anche per sentire fino in fondo il sapore della maggiorana fresca che è veramente unico e ben diverso dallo stretto cugino origano forse più famoso e sicuramente più usato in genere.

Comprate o ancora meglio raccogliete dal vostro vaso un mazzetto di maggiorana fresca, pulitela con cura e sfogliatela, con un coltello possibilmente in ceramica tritatela velocemente.

Per limitare ancora di più l’ossidazione da contatto con il coltello mescolatela subito con poco e profumato olio extravergine d’oliva, della buccia di limone o se si preferisce di arancia grattugiata e un pizzico di sale.

Preparato l’olio aromatico di base diluitelo con della ricotta fresca sciolta in precedenza insieme a un quantitativo doppio di latte fino a creare una salsina profumata dal colore bianco puntinato di verde.

Qui per chi non può o non vuole utilizzare i latticini classici possiamo suggerire di ricorrere direttamente a del soia scegliendola però al naturale senza nessun altro ingrediente in più!

Prendete poi poche e piccole patate, sbucciatele e tagliatele a spicchi, mondate invece degli abbondanti fagiolini o taccole e tagliateli in pezzi lunghi quanto le patate.

Cuocete entrambe le verdure a vapore tenendole croccanti, intiepiditele e mescolatele con dei pomodorini divisi in spicchi, adagiate il tutto su un letto di insalatina verde a vostra scelta e condite con la profumata salsina alla maggiorana senza dimenticarvi poi di raccontarmi la bontà!!!