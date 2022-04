magic-eden-pronta-ad-accettare-token-dei-migliori-progetti-solana-nft-aurory-e-degods

Con OpenSea inbound, Magic Eden si appoggia al suo stato di “Solana-native” per abilitare gli acquisti con token dai principali progetti NFT come Aurory e DeGods

Il marketplace NFT leader della rete Solana (SOL), Magic Eden, integrerà i token nativi dei migliori progetti Solana NFT, a cominciare dai giochi NFT Aurory e DeGods. Tutti gli utenti di Magic Eden avranno quindi la possibilità di acquistare qualsiasi NFT disponibile nel marketplace usando il token nativo di Aurory e il token di DeGods.

La notizia è stata anticipata dalla piattaforma Magic Eden per la prima volta la scorsa settimana, con un tweet del 31 marzo nel quale si leggeva che presto sarebbe stato integrato DeGods (DUST). Poi in un altro tweet, il giorno seguente, è stata pubblicato uno screenshot di un’immagine dell’NFT Game Aurory (AURY) con il logo di Magic Eden ed il testo di accompagnamento che riportava la scritta $AURY. Sia l’uno che l’altro token utilizzano lo standard dei token SPL di Solana.

La responsabile dei contenuti e del marketing di Magic Eden, Tiffany Huang, ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’argomento proprio in questi giorni, spiegando che, una volta aggiunti, i token possono essere spesi in modo molto simile a Solana (SOL) sul mercato, il che significa che possono essere utilizzati per acquistare Solana NFT da qualsiasi collezione elencata sulla piattaforma.

“Volevamo che quei progetti fossero davvero entusiasti della possibilità di usare quei token sul nostro sito” ha detto la Huang a proposito della decisione di integrare i token nativi dei progetti Solana NFT. “Non abbiamo visto nessun altro mercato farlo, quindi abbiamo pensato che fosse una grande opportunità”.

Tiffany Huang ha anche spiegato che Magic Eden è in trattativa con i creatori di altre raccolte NFT “blue chip” di Solana in merito alla possibilità di aggiungere anche i loro token, ma per il momento sono stati confermati solo AURY e DUST. Quanto alle integrazioni si dovrà attendere ancora qualche settimana.

Solana NFT game: DeGods

Uno dei due progetti NFT leader basati su Solana è DeGods, che negli ultimi tempi ha generato un volume di scambi superiore a qualsiasi altra raccolta NFT nel marketplace di Magic Eden. Il progetto dell’immagine di profilo ha fruttato oltre 49.000 SOL di scambi nel giro di una settimana, fino a raggiungere un valore che in questo momento si aggira intorno ai 6,4 milioni di dollari.

Attualmente il prezzo minimo di un DeGods NFT, o il più economico disponibile nel marketplace, si aggira intorno ai 90 SOL, che corrispondono a circa 11.660 dollari al momento della stesura di questo articolo.

La settimana scorsa DeGods ha lanciato DeadGods, un’iniziativa che permette ai possessori di DeGods NFT di passare invece a un’immagine del profilo diversa. I possessori di DeGods possono guadagnare DUST puntando i loro NFT.

Solana NFT game: Aurory

L’altro progetto leader NFT di Solana (SOL) è Aurory, salito alla ribalta lo scorso autunno. Le immagini di profilo iniziali che sono state lanciate fanno parte di una iniziativa più ampia di gioco del metaverso che è attualmente in fase di costruzione e AURY è classificato come un “token dell’ecosistema multi-utilità” per il progetto Aurory in espansione.

In questo momento l’Aurory NFT più economico disponibile nel marketplace Magic Eden è quotato intorno ai 35 SOL, pari a circa 4.500 dollari.

Allo stato attuale, stando ai dati di CoinMarketCap, mentre DUST viene scambiato ad un valore di poco superiore a 4 dollari per token, AURY viene scambiato a poco meno di 10 dollari per token.

Tiffany Huang ha suggerito che il supporto a tali token potrebbe anche aumentare la collaborazione tra progetti all’interno dell’ecosistema Solana, facendo crescere la liquidità condivisa per i token tra i progetti grazie a questo ulteriore livello di utilità.

OpenSea pronto a elencare i Solana NFT

Non solo Magic Eden, ma anche OpenSea ha confermato l’intenzione di elencare i Solana NFT, e questo avverrà a partire da questo mese come mostrato in un video teaser che la stessa società ha pubblicato su Twitter la scorsa settimana.

Attualmente OpenSea è un marketplace incentrato su Ethereum, ed è al tempo stesso la più grande piattaforma di questo tipo nel più ampio mercato NFT con un margine significativo, generando miliardi di dollari al mese in volume di scambi.

Tiffany Huang ha commentato la notizia dell’ingresso di OpenSea nel marketplace di Solana affermando: “siamo entusiasti che siano qui. Questo crea un’enorme visibilità per tutti gli NFT basati su Solana“.

Ad ogni modo l’integrazione dei token DUST e AURY, nonché potenzialmente di altri progetti NFT, suggerisce che Magic Eden potrebbe ottenere un vantagio unico concentrandosi interamente sull’ecosistema Solana e supportando i suoi progetti interni al di là degli stessi NFT.

