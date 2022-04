magneti-marelli-checkstar-e-antonio-giovinazzi,-insieme-in-formula-e

Magneti Marelli Parts & Services sarà al fianco di Antonio Giovinazzi nella sua nuova avventura con il team Dragon Penkse Autosport nel campionato FIA Formula E 2022 e il pilota sarà il Brand Ambassador del Network di Officine Magneti Marelli Checkstar anche per quest’anno.

Questa partnership è una decisione naturale per l’azienda che, come Giovinazzi, è impegnata ad affrontare con tenacia e passione le sfide poste da una sempre maggiore elettrificazione della mobilità, nel caso specifico nell’aftermarket. Magneti Marelli Parts & Services propone strumenti, formazione e prodotti che portano i professionisti della riparazione e della distribuzione a prepararsi alla mobilità elettrica; Giovinazzi corre nel campionato di Formula E portando oltre i limiti la sua vettura elettrica in un campionato in grande crescita e che si distingue per competitività e innovazione tecnologica.

In virtù della loro partnership, Antonio Giovinazzi sarà protagonista nelle Officine della Rete e sui profili social di Magneti Marelli Checkstar, con una campagna comunicazione dedicata e iniziative speciali che lo coinvolgeranno attivamente. Anche il Network, inoltre, troverà spazio sui seguitissimi canali social del pilota, e i suoi colori saranno ben visibili durante tutta la stagione di Formula E 2022 perché inseriti sull’inedito casco di Antonio Giovinazzi, realizzato in collaborazione con Bell.

“È un grande piacere essere il Brand Ambassador di Magneti Marelli Checkstar in questa mia nuova avventura. Avere poi la possibilità di sfoggiare questo iconico marchio durante il campionato è per me un vero onore” dichiara Antonio Giovinazzi. “Inoltre, con Magneti Marelli Checkstar al mio fianco, posso contare su un Network di officine qualificate, sempre una grande sicurezza nella vita di tutti i giorni. È una questione di “fanboost” e avere tutti questi professionisti che tifano per me mi dà una spinta in più: Magneti Marelli Checkstar è il mio partner ideale!”

Marco Travaglia, EMEA Marketing Communication Manager Magneti Marelli Parts & Services, commenta: “Per noi è stato naturale seguire Antonio Giovinazzi nel campionato di Formula E che, così come la mobilità elettrica in tutto il mondo, sta crescendo notevolmente e riscuotendo sempre più successo. Con Antonio scenderanno in pista anche i nostri valori di qualità ed eccellenza e la nostra missione aziendale di superarci costantemente. Questo perché la nuova sfida dell’elettrico coinvolge tanto Antonio quanto tutti noi: sempre più veicoli elettrificati ed elettrici puri si affacceranno nelle nostre officine e la sfida è saperli gestire in modo eccellente.”

Le Officine della Rete Magneti Marelli Checkstar possono contare sul supporto dell’azienda che mette a loro disposizione strumentazione e formazione specifica, legata alle evoluzioni tecniche e tecnologiche del settore. In questo modo, le Officine della Rete sono già pronte e in grado di affrontare le sfide più attuali della riparazione auto, intervenendo sempre nella massima sicurezza, per un risultato a regola d’arte.

