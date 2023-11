Magno Food trionfa al Great Taste Awards 2023

L’azienda Magno Food, leader nel settore, ha annunciato che due dei suoi bestseller hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento di 3 stelle al Great Taste Awards 2023 nel corso dello scorso agosto. I prodotti insigniti di questo onore sono le “Acciughe del Mar Cantàbrico in burro Occelli 12/13 filetti” e le “Acciughe del Mar Cantàbrico in olio extra vergine di oliva ‘Galantino'”.

Il Great Taste Awards, presentato dalla “The Guilde of Fine Food“, è noto come uno dei concorsi più rinomati e autorevoli dedicati alle specialità culinarie e alle bevande. Ogni anno, migliaia di produttori e appassionati del mondo della gastronomia e delle bevande sottopongono i loro migliori prodotti al vaglio di una giuria esperta. La vittoria in questo concorso prevede l’assegnazione di 1, 2 o 3 stelle al prodotto in base a vari criteri, tra cui il vero sapore, la consistenza e l’aroma.

Ricevere la valutazione massima di 3 stelle è un traguardo davvero raro e ambito tra i partecipanti. Le acciughe del Mar Cantàbrico, una delle eccellenze offerte da Magno Food, sono state giudicate come “squisite” e “un’autentica meraviglia da assaporare”. Questo successo è il risultato dell’impegno costante e della passione per la qualità che da sempre contraddistinguono l’azienda Magno Food.

