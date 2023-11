Magno Food: Un Viaggio alla Ricerca dell’Eccellenza Gastronomica

Magno Food è un’azienda che da anni si dedica con passione e dedizione alla produzione, ricerca, selezione e importazione di prodotti alimentari tipici, esclusivi e spesso difficilmente reperibili al di fuori dei circuiti della distribuzione di massa. Il loro viaggio alla scoperta di queste prelibatezze è stato avviato da Mauro Magno, un appassionato di gastronomia e chef per vocazione.

Intraprendendo questa straordinaria ricerca, Magno Food ha stretto accordi esclusivi con rinomati marchi internazionali, tra cui Beher, Cru Caviar, Lamoreux e altri, portando in Italia autentiche eccellenze gastronomiche da Spagna, Francia e Italia.

Uno dei gioielli spagnoli nel loro catalogo è Beher, un’azienda che produce prosciutti spagnoli pregiati da tre generazioni. Questi prosciutti 100% iberici di qualità Bellota sono il risultato delle eccellenti condizioni di vita dei maiali, che crescono in libertà e si nutrono principalmente di ghiande, producendo carne morbida e di qualità superiore. La qualità di questi prosciutti è sottolineata dal certificato del Consorzio Patanegra, che viene concesso solo dopo rigorose selezioni.

Inoltre, Magno Food offre l’esclusiva Cecina de Leon, una prelibatezza preparata nella provincia di Leoìn utilizzando carne bovina. Questa specialità è classificata come Indicazione Geografica Protetta dal 1994, garantendo la sua autenticità e qualità.

Magno Food è il ponte tra l’Italia e le eccellenti acciughe spagnole della città costiera di Santona. Queste acciughe, unite al burro “Occelli” e all’olio extra vergine d’oliva italiano, creano un sapore inimitabile. La loro carne più carnosa e saporita è il risultato della vita nelle acque gelide del mare che le porta a muoversi continuamente. La preparazione artigianale tramandata di generazione in generazione e la cura nella selezione delle dimensioni dei filetti garantiscono un prodotto di alta qualità.

Magno Food offre anche una vasta gamma di caviale di qualità, fornito da Cru Caviar. Che si tratti di caviale al burro, croccante, master o royal, la qualità è una costante. L’ampia selezione di caviale offre una varietà di sfumature di gusto, da intenso a nocciolato.

Inoltre, Magno Food presenta al mercato italiano una serie di prelibatezze locali, tra cui la pasta di Gragnano IGP, i pomodori San Marzano del Vesuvio e Piennolo, l’olio pugliese di qualità, le olive taggiasche, i funghi essiccati di Arezzo e i pasticcini al burro.

Questo viaggio culinario attraverso l’Italia, la Spagna e la Francia racchiude l’amore di Magno Food per il buon cibo e la costante ricerca dell’eccellenza gastronomica. La loro dedizione e passione per la qualità si riflettono in ogni prodotto che portano sul mercato, rendendo Magno Food un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina.

