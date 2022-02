mahmood-e-blanco-senza-freni-su-gianni-morandi-“morandi-ci-ha-…”

Il Festival di Sanremo è sicuramente la manifestazione canora più importante d’Italia e conosciuta in tutto il mondo. Non è soltanto la puntata in se che affascina i telespettatori, ma anche tutto quello che accade intorno, quello che il pubblico non vede. Per questo si va sempre alla ricerca di interessanti retroscena, curiosità e fuori onda, indiscrezioni sul fuori onda.

Festival di Sanremo 2022, Amadeus e il grande successo per il terzo anno di fila

Amadeus per il terzo anno consecutivo sta facendo un ottimo lavoro e lo abbiamo visto in questi giorni al timone della manifestazione che sta ottenuto un successo davvero strepitoso. I favoriti per la vittoria quest’anno sono Mahmood e Blanco insieme ad Elisa, i due giovani che hanno portato sul palco dell’Ariston il brano Brividi che sta letteralmente sbancando. Proprio loro però, in queste ore sono stati protagonisti di un qualcosa di incredibile che sarebbe accaduto proprio in questi giorni. In questa vicenda sarebbe stato tirato in ballo anche Gianni Morandi. Ma cosa è accaduto?

Mahmood e Blanco, la confessione dei cantanti su Gianni Morandi ” Ci ha sm…dati”

Ebbene, i due giovani candidati alla vittoria di questa 72esima edizione del Festival di Sanremo pare che nelle scorse ore abbiano riferito di essere stati “sm…dati” da Gianni Morandi. Ma per quale motivo? Cosa sarebbe accaduto tra loro? Sembra che Mahmood e Blanco nel corso di un’intervista radiofonico abbiano ad un certo punto raccontato di aver incontrato in questi giorni Gianni Morandi ovviamente fuori dal palco e che questo incontro non è andato come sperato. Gianni pare che li abbia snobbati, così come hanno riferito i due cantanti. “Mentre stavamo dicendo a tutti che eravamo qui per divertirci, lui è arrivato e ci ha sm…to: “Ehi, ragazzi, non diciamo ca…ate. Nessuno è qui per divertirsi. La cosa più trap che abbiamo sentito è Gianni che diceva: “ehi bro…””. Tutto questo dialogo sarebbe avvenuto però in un clima totalmente tranquillo e non per nulla teso.

Maria Chiara Giannetta, tutti pazzi per la co-conduttrice della quarta serata

Nel corso della terza puntata del Festival abbiamo visto come co-conduttrice l’attrice Maria Chiara GIannetta, la protagonista della serie televisiva Blanca che ha ottenuto un grandissimo successo su Rai 1.Pare che l’attrice fosse molto preoccupata di scendere le scale del teatro Ariston ma se l’è cavata benissimo.