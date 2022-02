Mahmood e Blanco vincono Sanremo e Morgan al veleno: “Vincono loro? Giusto così…se no non sarebbe un …” 

Sono considerati le vere star del momento e ormai da qualche giorno non si fa altro che parlare di loro. Di chi stiamo parlando? Semplice, dei vincitori della settantaduesima edizione del Festival di Sanremo ovvero Mahmood e Blanco a proposito dei quali nelle scorse ore si è espresso Morgan utilizzando delle parole poco carine. Ma, per quale motivo? Facciamo un po’ di chiarezza.

Le critiche di Morgan nei confronti di Mahmood e Blanco

Il Festival di Sanremo 2022 si è concluso da pochi giorni e a trionfare sono stati Mahmood e Blanco con il brano ‘Brividi’. Un brano che ha colpito fin da subito il pubblico arrivando ad ottenere grandi ascolti in pochissimo tempo. Un pensiero diverso è stato invece quello espresso da Morgan che in diretta su Youtube nel format Let’s spend the night together ha rivelato di non aver ascoltato il brano e di non aver gradito la loro vittoria. “Se il loro pezzo è una battuta, sono veramente ironici!. Sento un tipo che… ma… sta bene? Mi chiedo: sono convinti o ridono dentro quando cantano in questo modo? È come se fossero delle caricature del canto!”, queste di preciso le parole espresse dal celebre artista dopo aver ascoltato in diretta su Youtube il brano vincitore di Sanremo.

Morgan duro contro i vincitori di Sanremo

Ma Morgan non si è fermato qui. L’artista infatti, che nel corso della sua ultima esibizione al Festival ha subito una squalifica per quanto accaduto con il collega Bugo, ha poi continuato rivolgendo delle dure critiche nei confronti dei vincitori del Festival di Sanremo. “Hanno scoperto il FA minore! Pensate che noi siamo in un’epoca dove il fuoco e la ruota sono stati scoperti. Ma ora anche il fa minore! L’hanno scoperto questi due al Festival di Sanremo”, queste le sue parole.

Marco Castoldi commenta la vittoria di Mahmood e Blanco “Vincono loro? Giusto così”

Morgan, pseudonimo di Marco Castoldi, ha inoltre commentato proprio la vittoria dei due artisti affermando “Vincono loro? Giusto così. Perfetto che vinca questa roba: se no non sarebbe un Festival di merd*! Insomma, non si può scherzare su Sanremo? Si fa satira sulla politica, sul Papa… ma sui cantanti al Festival non è possibile? Io su Amadeus la faccio eccome, perché so che lui ha senso dell’umorismo”. Come risponderanno i vincitori del Festival di Sanremo 2022 alle parole di Morgan? E soprattutto Amadeus avrà gradito l’umorismo di Morgan oppure no? Non ci rimane che attendere.