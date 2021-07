Maionese vegana di pomodorini – Video ricetta

Una maionese senza uova e senza soia, cremosa e aromatica: perfetta per farcire un panino o un crostino nonchè essere gustata con delle cruditè di verdure di stagione.

Dosi per: 1 vasetto di maionese

Trasferite quindi i pomodorini nel bicchiere alto del minipimer, aggiungete sale, pepe e senape e iniziate a frullare. Una volta frullati bene i pomodorini iniziate ad aggiungere a filo l’olio continuando a frullare fino a ottenere una maionese morbida. Trasferitela in un vasetto e lasciatela riposare in frigorifero almeno un paio di ore prima di consumarla.

Iniziate con il tagliare i pomodorini a metà e a disporli a scolare l’acqua in eccesso per qualche minuto su un tagliere o un piatto coperto di carta assorbente.

Conservazione

Potete conservare questa maionese in frigorifero per 4-5 giorni in un vasetto di vetro.