maior-baile-do-mundo,-com-anitta-e-mcs,-espera-35-mil-pessoas-em-sp-para-10-horas-de-shows

Festival no Sambódromo do Anhembi resume listas de músicas mais ouvidas no Brasil. Claudia Leitte e Ludmilla também estão na programação. Anitta é uma das atrações do Maior Baile do Mundo

Marcos Nagelstein/Agência Preview

O Maior Baile do Mundo, festival que acontece neste domingo (22) em São Paulo, resume as listas de músicas mais ouvidas na internet brasileira. Com a grade estrelada de atrações, o evento espera reunir 35 mil pessoas no Sambódromo do Anhembi. Esses são os destaques:

Anitta deve levar a colaboração com Matheus & Kauan, “Ao vivo e a cores” (música mais ouvida do país no Spotify) e a recém-lançada “Medicina”.

Ludmilla vai com o hit viral “Din din din” (3º mais ouvido do YouTube)

Kevinho apresentará, entre outras, “Papum” e “Ta tum tum” (18ª e 19ª no Spotify)

Zeeba mostrará “Hear me now”, que gravou com Alok e fez do DJ o primeiro brasileiro com 100 milhões de audições no Spotify

MC Kevinho também está na programação do festival

Eduardo Carvalho/Divulgação

Também estão entre as atrações os MCs Livinho e Lan e as cantoras Claudia Leitte e Dani Russo.

A organização do festival promete mais de dez horas seguidas de shows, que acontecerão em um palco de mais de 50 metros. Também haverá apresentações dos DJs Cla Pessoa, João MRR e Pernambuco.

Ingressos para a festa ainda estão à venda e são divididos em quatro setores: pista (R$60), área VIP (R$90), front stage (R$140), premium open bar (R$165) e acesso livre open (R$250). Veja o serviço completo abaixo.

Maior Baile do Mundo

Quando: domingo (22/7), de 13h a 0h

Onde: Arena Anhembi – avenida Olavo Fontoura, 1209, Santana, tel.: (11) 2226-0500

Ingressos: R$ 60 a R$ 250 (nos sites Bilheteria Digital e Total Acesso e em pontos de venda)

Classificação: 18 anos

Mata