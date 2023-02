Maior espécie de cobra peçonhenta de SC é resgatada de telhado de casa

Jararacuçu de 1,8 metro foi capturada em São José, na Grande Florianópolis. Local era de difícil acesso e bombeiros precisaram abrir caminho em mata para chegar até o animal. Operação de captura de cobra peçonhenta em São José

Uma cobra jararacuçu de 1,8 metro foi resgatada após ser vista no telhado de uma casa em São José, na Grande Florianópolis, informou o Corpo de Bombeiros Militar. O local era de difícil acesso e os socorristas precisaram abrir um caminho na mata para poder chegar até o animal.

A espécie é a maior serpente peçonhenta de Santa Catarina e uma das maiores do Brasil, conforme o biólogo e herpetólogo Alex Giordano Bergmann. O resgate ocorreu na noite de terça-feira (7).

Os bombeiros foram chamados por volta das 19h ao bairro Forquilhas. Após o resgate, a serpente foi encaminhada a um biólogo especializado em animais peçonhentos.

Cobra jararaca é venenosa? Conheça espécie

O nome científico da espécie é Bothrops jararacussu.

Veneno

Bergmann explicou sobre como age a peçonha da cobra. “O veneno das jararacas de modo geral ataca proteínas. Nesse caso, os tecidos do corpo, destruindo as células, causando, em casos muito graves, uma forte necrose. Além disso pode romper vasos sanguíneo e causar hemorragias”.

Tentativa de captura de cobra em São José

CBMSC/Divulgação

Segundo o herpetólogo, a peçonha pode provocar o óbito de quem for picado.

“O veneno desta espécie, como de todas as jararacas, pode sim causar a morte de uma pessoa. Contudo, existe o soro específico, que é o antibotrópico, e sendo administrado em ambiente hospitalar, praticamente previne a morte e auxilia na recuperação do acidentado”, explicou Bergmann.

O que fazer em caso de picada?

Caso seja picado por uma cobra, não se deve amarrar o local. Segundo o biólogo Christian Lempek, o torniquete pode aumentar o risco de necrosar o local e resultar até em amputação;

não se deve cortar o local, fazer perfurações ou sucção;

o local da picada deve ser lavado com água e sabão;

a vítima deve ser levada o mais rápido possível ao hospital;

é importante tentar identificar a serpente (pode ser por foto, se possível) pois isso facilitará para escolha do soro antiofídico a ser aplicado.

Onde ligar

Entre em contato com os Bombeiros (193) ou com a Polícia Ambiental da sua cidade (190);

Em caso de acidente com serpente, entre em contato com o Samu (192), os Bombeiros (193) ou se dirija ao hospital público mais próximo;

Em caso de dúvidas ou orientações sobre procedimentos de primeiros socorros, ligue para o Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Santa Catarina (CIATox/SC), pelo telefone: 0800 643 5252.

