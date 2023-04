Maior reservatório de água do RN chega a 55% da capacidade total após chuvas

Dados monitorados pelo Instituto de Gestão das Águas do Rio Grande do Norte (Igarn) refletem a média global do estado. Reservatórios receberam muita água com as últimas chuvas no RN

Divulgação

O maior reservatório de água do Rio Grande do Norte, a barragem Armando Ribeiro Gonçalves, chegou a 55,24% da sua capacidade total.

Os dados são do Instituto de Gestão das Águas do Rio Grande do Norte (Igarn) e apontam que a barragem acumula 1.310 bilhão de metros cúbicos. A capacidade total é de 2,37 bilhões de metros cúbicos.

Outros manaciais

A barragem de Santa Cruz do Apodi está com 51,74% da capacidade total. Esse percentual equivale a 310.260.000 m³ acumulados. As chuvas registradas no estado contribuíram para esse aumento.

Somente nos últimos três dias a barragem teve um ganho percentual de 8,41% das suas reservas hídricas. O valor percentual acumulado este ano já supera seu maior volume de 2022 quando atingiu 44,63% no dia 21 de junho.

A barragem Umari, localizada em Upanema, aumentou 3,97% em sua capacidade passando de 65,60% para 69,57% em apenas quatro dias. O reservatório acumula 203,71 m³ de sua capacidade total.

Localizado no município de Assu, o reservatório Mendubim está com 98,52% do total que pode acumular que é 77,6 milhões de metros cúbicos. Na última segunda-feira, a barragem estava com 95,61% da sua capacidade.

O açude Rodeador, localizado em Umarizal, teve um ganho percentual de 13,6% nas suas reservas hídricas, somente nos últimos três dias. Acumula 13.640.000 m³, correspondentes a 63,74% da sua capacidade total, que é de 21,40 milhões de metros cúbicos.

Localizado em Severiano Melo, o açude Malhada Vermelha acumula 89,12% da sua capacidade total, que é de 7,54 milhões de metros cúbicos. Na última segunda-feira, o reservatório estava com 81,83% da sua capacidade total.

Outros açudes monitorados que tiveram boas recargas nos últimos três dias foram: Morcego, localizado em Campo Grande, que estava com 71,68% e está com 79,88%; e o açude público de Pilões, que estava com 65,76% e está com 78,31%.

Até o momento, quatro dos 47 reservatórios, com capacidade superior a 5 milhões de metros cúbicos, monitorados pelo Igarn, sangraram nesta quadra chuvosa de 2023: o açude público de Encanto; o açude público de Riacho da Cruz; o açude Passagem, localizado em Rodolfo Fernandes; e o açude Beldroega, localizado em Paraú.

pappa2200