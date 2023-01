Maior shopping de Natal começa a cobrar estacionamento na próxima segunda-feira (30); veja tarifas

Midway Mall comunicou no dia 4 de janeiro que passaria a cobrar tarifas na segunda quinzena do mês, mas não havia estabelecido data. Shopping Midway Mall, em Natal.

Reprodução/Site Midway Mall

Funcionando há 18 anos em Natal, o Midway Mall vai cobrar tarifa de estacionamento aos seus clientes a partir da próxima segunda-feira (30). A informação foi confirmada nesta sexta-feira (27).

A mudança na política de isenção que era adotada pelo estacionamento havia sido anunciada no dia 4 de janeiro. Na ocasião, o estabelecimento disse que a cobrança começaria na segunda quinzena de janeiro, mas não havia informada a data precisa.

O anúncio da data foi feito por meio de anúncio nas redes sociais, nesta sexta, e confirmado ao g1 pela assessoria de comunicação do estabelecimento.

Em nota, o maior shopping da capital potiguar considerou que essa é uma prática comumente adotada pelo setor em todo o país, “e que permite garantir a melhor oferta de vagas no empreendimento para uso exclusivo de seus clientes”.

O shopping também argumentou que foi o último empreendimento de grande porte a realizar a cobrança, e que as tarifas adotadas estão em linha com a média cobrada pelo mercado local.

O shopping foi fundado pelo empresário Nevaldo Rocha, também fundador do grupo Guararapes, dono das lojas Riachuelo. Ele faleceu em 2020.

Veja os valores das tarifas anunciadas pelo estabelecimento:

Automóveis

– Período de 4 horas: R$ 10,00

– Hora adicional: R$ 2,00.

Motocicletas

– Período de 4 horas: R$ 6,00

– Hora adicional: R$ 1,00.

A tolerância para não pagamento das taxas será de 20 minutos.

A área do estacionamento do shopping é de 127 mil m² com 3.660 vagas cobertas para veículos, distribuídas em seis pisos.

Veja os vídeos mais assistidos no g1 RN

Vittorio Rienzo