Maioria das vítimas do acidente na TO-280 sofreu traumatismo craniano, diz médico legista

Os trabalhos de identificação e reconhecimento dos corpos das 12 vítimas duraram cerca de 13 horas. Profissional diz que politraumatismos são comuns em casos de acidente de trânsito. Movimento foi intenso no IML de Natividade na manhã de quinta-feira (26)

A gravidade da colisão entre a van da Secretaria Municipal de Saúde de Almas e o caminhão, na TO-280, ficou visível nas imagens do que restou dos veículos. Com o impacto, as 12 vítimas tiveram ferimentos e a principal causa das mortes foi o traumatismo craniano, segundo um dos profissionais do Instituto Médico Legal que participou da identificação dos corpos.

Segundo o médico legista Wellisson Oliveira, politraumatismos geralmente são comuns em acidentes de trânsito, como o da tragédia que matou os moradores de Almas, município no sudeste do Tocantins.

“Em choque no caso da van com a carreta, isso gera politraumatismo. A maioria deles tiveram trauma crânioencefálico, que é causa de morte imediata”, explicou.

Acidente na TO-280 entre Natividade e Almas

As equipes do Instituto Médico Legal (IML) de Natividade e de outras cidades da região fizeram uma força-tarefa para atendimento das vítimas, que começaram a chegar logo após a tragédia, por volta das 20h40 de quarta-feira (25).

13 horas de trabalho

As equipes trabalharam por aproximadamente 13 horas direto e os corpos foram liberados até o início da tarde de quinta-feira (26) para os procedimentos de velório e sepultamento.

Saiba quem são as vítimas.

“Quando os familiares vêm e analisam o corpo, eles fazem um reconhecimento. Mas a identificação tem que ser por um método técnico-científico. No caso, a gente utilizou a papiloscopia, porque todos tinham as digitais”, explicou Rosildo Mendes, supervisor administrativo dos IMLs no Tocantins.

Os trabalhos de identificação e reconhecimento foram concluídos às 12h40 de quinta-feira (26). “A parte mais chocante é a questão de verifica, visualizar vários familiares, o sentimento de perda, sentimento de dor. Como profissionais e seres humanos, não deixa de nos abalar”, lamentou o médico legista.

O acidente

As vítimas estavam voltando de Palmas, onde tinham realizado exames e consultas médicas. O motorista do caminhão Anderson Oliveira Santos foi preso por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Ele teria invadido a contramão e provocado o acidente. A defesa afirma que ele tentava desviar de outro caminhão que estava na frente. Em depoimento ele confirmou essa versão.

Uma força-tarefa foi montada com equipes de vários órgãos do estado para prestar assistência às famílias e ajudar na identificação das vítimas. O governador também decretou luto de três dias. Os de dez vítimas foram velados nas casas de parentes em Almas e também levados para os estados do Pará e de Goiás. Veja aqui os locais.

Anderson passou por audiência de custódia nesta sexta-feira (27) e foi liberado, mas com condições determinadas pelo Juízo.

O delegado Vladimir Bezerra, responsável pelo caso, disse que o depoimento dele apresentou inconsistência.

“Ele me narrou que seguia em direção a cidade de natividade e que se encontrava atrás de uma outra carreta. E que ao verificar que não poderia ultrapassar ele permaneceu atrás. Sendo que se mostra contraditório com o resultado do fato não é. Porque numa primeira análise, se ele estivesse atrás do veículo, como afirmou, o acidente não teria acontecido”, concluiu o delegado.

O advogado Felício Cordeiro disse que ele saiu do hospital porque se sentiu ameaçado. “Quando ele foi atendido no hospital de Natividade e tomou alta, ele ficou sozinho no hospital. E não tinha condições de permanecer lá devido às ameaças e ao que aconteceu. A gente lamenta pelos óbitos, mas foi um acidente de trabalho”.

As vítimas

Vítimas da colisão entre van e caminhão na TO-280

As vítimas são quatro homens, sete mulheres e um bebê. Todos são moradores de Almas, cidade que fica a cerca de 290 km da capital. Entre as vítimas fatais estão três pessoas da mesma família, quilombolas, uma professora e servidores públicos da cidade. Veja os nomes:

Deliana Rodrigues dos Santos, 29 anos

Lucilene Ferreira Folha, 55 anos

Jailma Ramalho Costa, 20 anos

Antonia Fernandes Crisostomo, 58 anos

Emilena Pinto de Oliveira, 37 anos

Luciano Antônio de Almeida, 53 anos

Marcilene Aparecida de Andrade, 56 anos

Joaquim Pereira Valadares, 65 anos

Wesley Ferreira Folha, 31 anos

Jordana Guedes Dias, 21 anos

Rute Guedes Dias, bebê de 4 meses

João Batista de Oliveira, 68 anos

Dois homens que estavam na van sobreviveram. Suel Martins de Oliveira, 36 anos, está internado no Hospital Geral de Palmas, onde passa por avaliação neurológica. Aristides Curcino dos Santos, 68 anos, teve alta ainda na tarde desta quinta-feira (26). Ele conta o que sentiu na hora do acidente e que ter sobrevivido ‘foi um livramento’.

O enterro das dez pessoas veladas em Almas ocorreram durante toda a manhã e terminaram por volta das 14h desta sexta-feira (27).

Aristides Curcino dos Santos, de 68 anos, é um dos sobreviventes da colisão na TO-280

Acidente na TO-280, entre Almas e Natividade, deixou 12 pessoas mortas

Caminhão e van bateram de frente na TO-280 e 12 pessoas morreram

Vittorio Rienzo