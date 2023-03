Mais de 10 mil moradores de São Carlos já fizeram cadastro habitacional, que vai até sexta; saiba como se inscrever

Morador deve agendar atendimento no ginásio Milton Olaio Filho. Dados vão ajudar a buscar novos programas habitacionais junto aos governos estadual e federal. Programa Habitacional recebe mais de 10 mil cadastros em São Carlos

Mais de 10 mil moradores de São Carlos (SP) que não têm casa própria já fizeram o cadastramento habitacional no ginásio Milton Olaio. A inscrição vai até sexta-feira (31).

O cadastramento não representa garantia de imóvel e não há previsão de sorteio. Ele vai servir para levantar quantas famílias precisam de um imóvel. Com os dados, a prefeitura poderá buscar novos programas de habitação com os governos estadual e federal.

Prohab faz cadastramento de moradores de São Carlos

Como agendar e fazer cadastro:

O cadastro acontece no Ginásio Milton Olaio Filho (Av. Getúlio Vargas, 1353), das 8h às 17h.

Podem se cadastrar para a campanha o público-alvo composto por mutuários na faixa 1 (1 a 3 salários mínimos) e faixa 2 (3 a 6 salários mínimos) e que não tenham imóveis próprios. Quem já tem o cadastro também deverá comparecer para atualizar as informações.

Os moradores devem ir ao ginásio e retirar senhas que terão a data e o período do atendimento (manhã ou tarde), iniciativa adotada para uma melhor organização do programa.

Na data agendada, os interessados deverão levar RG, CPF do responsável, RG e CPF do cônjuge ou companheiro e comprovar que moram na cidade há 3 anos ou mais.

“Não há necessidade de chegar muito cedo, nem madrugar na fila, porque as bilheterias são abertas as 8h e vão até 17h. Todas as pessoas que chegaram foram atendidas. Chegando 8h a pessoa vai ser atendida e sem pegar fila”, disse o presidente do Prohab, Rodson Magno.

