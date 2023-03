Mais de 10 municípios foram afetados pela chuva em Rondônia; relembre estragos

Estado está sob alerta laranja de chuvas intensas. Ao menos seis rios encheram ou transbordaram no estado. Mais de 10 municípios de Rondônia já foram afetados pelas chuvas que caem no estado e nas regiões próximas desde o início do mês. Ao menos seis rios encheram ou transbordaram causando alagamentos, isolando comunidades indígenas e tirando famílias de casa.

De acordo com o governo de Rondônia, cestas básicas, kits de limpeza doméstica e higiene pessoal, além de garrafas de água foram adquiridas para prestar apoio aos municípios que pedem ajuda.

A Defesa Civil informou que, em uma semana, prestou apoio em pelo menos quatro municípios.

Ji-Paraná

O Rio Machado chegou à marca de 10,79 metros. Em uma semana, o nível subiu mais de um metro e famílias precisaram ser retiradas de casa por conta de alagamentos. O rio Urupá também encheu e causou problemas no município.

No ano passado, o Machado atingiu a marca histórica de 11,67 metros: a maior em 45 anos. Nesta segunda-feira (26), o rio está em 10,38 metros, segundo a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA).

Porto Velho

Os Karipunas de Rondônia ficaram desabrigados depois que a água do rio Jaci Paraná atingiu a Terra Indígena. Por conta das chuvas, uma das pontes que dá acesso à comunidade foi destruída, deixando o povo isolado. Também houve rompimento de fossas e o comprometimento dos poços artesianos da aldeia.

Casas foram invadidas pela água depois que o rio Jaci Paraná transbordou em RO

André Karipuna

Guajará-Mirim

O rio Pacaás alagou pelo menos quatro aldeias na TI Uru-Eu-Wau-Wau. Casas ficaram praticamente submersas e algumas famílias tiveram que se abrigar em barcos. Plantações também foram afetadas.

Casas ficam quase submersas em comunidade indígena de Rondônia

Jaru

A água do rio Jaru tomou conta das ruas do município homônimo e também danificou pontes da zona rural. Famílias de ribeirinhos foram retiradas de casa por conta da cheia do rio.

O nível ultrapassou 10 metros, mas abaixou ao longo da semana e nesta segunda-feira (27), chegou aos 8,74 metros.

Famílias foram retiradas de casa no fim de semana devido á cheia do rio Jaru

Defesa Civil de Jaru/Reprodução

Nova Brasilândia

Inundações e desbarrancamentos foram alguns dos danos registrados em Nova Brasilândia. Segundo a Defesa Civil, famílias ficaram isoladas na zona rural e quase 2 mil alunos ficaram sem frequentar a escola por conta de estradas e pontes danificadas.

O Município decretou situação de emergência na última terça-feira (21) por conta dos perigos e estragos causados pela chuva.

Alta Floresta

Alta Floresta do Oeste (RO) também decretou situação de emergência na última semana. Algumas famílias ficaram desalojadas ou desabrigadas. A zona rural foi a mais afetada. Na Terra Indígena Rio Branco, pelo menos sete comunidades foram alagadas.

De acordo com a Defesa Civil, novas chuvas ocorreram na cabeceira do rio Branco e o nível das águas ainda é alto. Nas últimas aldeias da TI, só é possível chegar pelo rio, já que o trecho de terra foi consumido pelas águas.

Campo Novo

Ruas e estradas de Campo Novo de Rondônia (RO) ficaram inundadas devido a um forte temporal, no início do mês. Moradores contaram que a água subiu rápido e ao menos três rios transbordaram.

Imagens feitas por moradores mostram uma estrada totalmente encoberta pela água. Em outro vídeo é possível ver que uma casa da zona rural ficou quase submersa.

Buritis

Pontes no distrito Rio Branco ficaram danificadas e vária estradas alagadas. Com a cheia na região, militares do 5º Grupamento de Bombeiros de Rondônia auxiliaram as famílias na travessia com barcos.

Lojas e casas ficam inundadas após forte chuva em Campo Novo, RO

Alerta Laranja

Na manhã desta segunda, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um Alerta Laranja de perigo de chuvas intensas. Quase todo o estado de Rondônia está sob o aviso. Segundo o Inmet, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Segundo especialistas, as chuvas que atingem as cidades de Rondônia durante o mês de março estão acima da média.

A média histórica de chuva do mês de março foi superada nos primeiros 21 dias do mês. De acordo com o Sipam, a normal climatológica 1961-1990 do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de 273,9 mm, mas logo nos primeiros 21 dias do mês, o estado registrou um acumulado de 366,8 mm.

