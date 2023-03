Mais de 100 filhotes de tartarugas são soltos em praia do litoral Norte do RN

Soltura pública aconteceu na praia de Caraúbas, em Maxaranguape. Cerimônia reuniu dezenas de adultos e crianças, que aprenderam também sobre preservação da natureza e das espécies. Dezenas de pessoas acompanham a soltura de filhotes de tartaruga no litoral norte do RN

Cerca de 125 filhotes de tartaruga de pente foram soltos na tarde deste sábado (12) na Praia de Caraúbas, em Maxaranguape, no litoral Norte do Rio Grande do Norte (veja reportagem acima).

A cerimônia atraiu banhistas e dezenas de pessoas que se deslocaram até a praia apenas para acompanhar a soltura. Durante toda a ação, a equipe do projeto Tartarugas ao Mar explicou o motivo de realizar esse momento na vida dos animais e a importância de preservar a localidade para a espécie.

Há cerca de 60 dias, os ovos foram depositados num berçário natural na mesma localidade.

“A gente solta elas aqui porque elas nasceram nessa região e a tartaruga tem um fenômeno que se chama de filopatria. O que significa isso? Que elas tendem a voltar para a mesma praia onde nasceram”, explicou a médica veterinária Giovana Miranda.

Tartarugas foram soltas no litoral do RN

Tom Guedes/Inter TV Cabugi

A cada 1 mil tartarugas que vão para o mar, apenas uma consegue sobreviver por 25 anos, tempo médio necessário para começar a reproduzir.

O momento da soltura foi celebrado pelos profissionais do projeto e pelo público, composto de adultos e crianças.

“A gente sempre teve interesse de ver esse evento. E a nossa filha também sempre gostou muito de tartaruguinhas. A gente descobriu na internet, nas redes sociais, que ia ter esse evento de soltura, e a gente veio só pra ver isso”, contou o analista de sistemas Miclécio Bezerra.

A tartaruga de pente leva esse nome porque antigamente, com a caça predatória, o casco dela servia para a fabricação do pente, o que é proibido atualmente.

O projeto visa também alertar sobre a necessidade de preservação da vida marinha e do ecossistema.

“Ao proteger a natureza , a gente faz só um papel que todo mundo deveria fazer, porque nos protege. Então, é importante a gente fazer esses momentos pra sensibilizar as pessoas, educá-las e mostrar a importância não só desses animais, que são as tartarugas de pente, que são super ameaçadas, mas de todos os animais, e todo o ecossistema que existe”, disse.

