Mais de 100 webcams são apreendidas sem nota fiscal na Via Dutra, em Itatiaia

Eletrônicos foram encontrados dentro de caminhão furgão. Segundo a PM, motorista disse que estava transportando materiais hospitalares. Ele foi detido e responde por crime contra ordem tributária em liberdade. Webcams sem nota fiscal em um caminhão furgão.

Mais de 100 webcans foram apreendidas dentro de um caminhão furgão na Via Dutra, em Itatiaia (RJ), na noite de segunda-feira (6). Segundo a Polícia Militar, a mercadoria estava sem nota fiscal e apresentava suspeita de ter sido contrabandeada.

O veículo foi parado depois do motorista tentar escapar da parada obrigatória no posto fiscal de Nhangapi. Ao ser abordado, ele tentou enganar os policiais e disse que estava transportando materiais hospitalares.

O condutor do veículo e os produtos sem documentação foram levados para a delegacia de Itatiaia. Ele prestou depoimento e vai responder em liberdade por crime contra ordem tributária. Também de acordo com a PM, o valor total dos equipamentos é estimado em quase R$ 30 mil.

