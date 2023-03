Do total, cerca de 21 mil se recusaram a participar da pesquisa. Visitas de recenseadores devem seguir até o final de março, de acordo com o IBGE. IBGE realiza últimas entrevistas para coleta do censo

Números do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que mais de 109 mil domicílios do Alto Tietê ainda não responderam ao Censo Demográfico 2022. A pesquisa, que começou no ano passado e foi prorrogada por baixa adesão, deve seguir até o fim de março.

Até esta sexta-feira (24), em 68.229 moradias o motivo da não participação era a ausência dos moradores, enquanto outros 21.146 lares haviam se negado a responder aos questionamentos realizados pelos agentes censitários (veja abaixo os números por cidade).

Nesta reta final, do Censo Demográfico realiza uma força tarefa para captar as respostas de quem ainda não participou. O levantamento é fundamental para que se conheça a população brasileira de forma estatística, o que permitirá a criação de políticas públicas mais assertivas.

Em Mogi das Cruzes, o foco está nos bairros da Vila São Paulo, Chácara Guanabara e Vila Natal. Os condomínios também apresentam baixa adesão, como detalha Rodrigo Rosa, chefe da agência do IBGE na cidade.

Domicílios não visitados por ausência de morador ou recusa no Alto Tietê

“Na área rural, a dificuldade é o deslocamento. Na área urbana a gente tem um pouco de dificuldade com o receio da população em atender o recenseador. Muitas vezes a pessoa não sabe quem está ali. É uma dificuldade que a gente encontra”.

“A divulgação na TV, no rádio, é importante justamente pra quebrar essa barreira, pra que a população saiba que a o IBGE está em campo, os recenseadores estão trabalhando, identificados corretamente, para que eles recebam os recenseadores”.

Recenseador deverá estar devidamente uniformizado e equipado

Rodrigo lembra que a pesquisa é sigilosa e que os dados são utilizados, unicamente, para produzir informações estatísticas do país. A não participação no Censo Demográfico pode render multa, conforme previsto na Lei Federal 5.534.

A orientação é que as pessoas que ainda não participaram contatem o IBGE por meio do 0800-721-8181. Pelo número, os moradores que preferirem também podem confirmar identidade dos agentes censitários e garantir mais segurança.

