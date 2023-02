Mais de 15 mil candidatos devem participar do concurso da Guarda Metropolitana; maioria é do TO

Com 100 oportunidades, média é de 157 candidatos por vaga. Prova objetiva está marcada para o dia 4 de abril. Guarda Metropolitana de Palmas

Mais de 15 mil pessoas confirmaram inscrição para o concurso público da Guarda Metropolitana de Palmas (GMP). A maior parte é de moradores do Tocantins, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira (9). São ofertadas 100 vagas, sendo 50 para início imediato e outras 50 para cadastro reserva. O salário inicial é de R$ 3.440,77 e gratificação por atividade perigosa.

Ao todo, 15.741 pessoas confirmaram o pagamento da taxa ou tiveram a isenção deferida pela organização. Levando em consideração o total de vagas, a concorrência é de 157,41 pessoas por vaga.

O concurso foi anunciado no ano passado e as inscrições seguiram de dezembro de 2022 até o dia 2 de fevereiro deste ano.

Conforme a prefeitura, concorrentes de 24 estados devem participar da seleção. Entretanto, a grande maioria – 13.794 inscritos – são do Tocantins. Em seguida, o maior número de candidatos é do Maranhão (598), Goiás (465) e Pará (361).

Também há inscrições de candidatos do Distrito Federal (168); Bahia (160); Piauí (53); Mato Grosso (35); São Paulo (23); Minas Gerais (17); Pernambuco (12), entre outros.

A seleção dos guardas metropolitanos será composta de seis etapas. Além da prova objetiva, marcada para o dia 4 de abril, os candidatos vão passar por exame físico, avaliação psicológica, avaliação médica e comprovação de idoneidade moral. Por fim, será realizado o curso de formação.

