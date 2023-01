Mais de 160 mil alunos voltam às aulas na rede municipal do Alto Tietê

Poá é a primeira a retomar às aulas no dia 1º de fevereiro. A maior parte dos municípios marcou o retorno para 6 de fevereiro. Já a rede estadual volta às aulas no dia 3. Escolas Municipais retomam aulas em fevereiro

Mais de 160 mil alunos voltam às aulas na rede municipal das cidades do Alto Tietê em 2023. Embora os municípios tenham datas diferentes de retomada, a maior parte marcou o retorno para 6 de fevereiro. É o caso das cidades de Arujá, Ferraz de Vasconcelos, Mogi das Cruzes, Santa Isabel e Suzano.

O primeiro município que volta às aulas na região é Poá. Os alunos começam o ano escolar na rede municipal já nesta quarta-feira, 1º de fevereiro. Depois vem Itaquaquecetuba com retorno marcado para o dia 3. Guararema vai voltar às aulas somente no dia 8.

O número de alunos na rede municipal das oito cidades que responderam aos questionamento do g1, teve uma queda de 1,63% em 2023 em comparação a 2022. Em 2023, juntas Arujá, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes Poá, Santa Isabel e Suzano têm 168.723 alunos. No ano passado, essas cidades atenderam 171.529 alunos.

Biritiba-Mirim e Salesópolis não responderam aos questionamentos do g1.

Volta às aulas na rede estadual

Já os alunos do Alto Tietê que estudam na rede estadual de ensino retornam no dia 3 de fevereiro. No passado, segundo a Secretaria Estadual de Educação, a rede contava com 156 mil estudantes que foram distribuídos nas 220 escolas da região. Segundo a secretaria o número de alunos da rede estadual do Alto Tietê em 2023, não está fechado, pois ainda estão no período de matrículs e transferências.

A secretaria destaca que o primeiro dia de atividades com alunos será dedicado ao acolhimento. O recesso escolar dos estudantes acontece integralmente em julho, do dia 3 ao 23. O calendário também prevê reuniões de planejamento, nos dias 1º e 2 de fevereiro, e replanejamento, em 24 de julho. Dividido em 2 semestres e 4 bimestres, o ano possui 200 dias letivos já levando em consideração os feriados nacionais. O encerramento das aulas na rede estadual será em 15 de dezembro.

Confira retorno às aulas em cada cidade do Alto Tietê

Arujá

A Prefeitura de Arujá informou que as aulas começam em 6 de fevereiro para os cerca de 10,5 mil alunos da rede municipal de ensino, entre educação infantil e ensino fundamental. Os uniformes e kits escolares serão entregues no primeiro dia de aula. Além disso, segundo a Prefeitura, cada estudante vai receber ainda um par de tênis e uma mochila.

Os componentes do kit de material escolar variam de acordo com a etapa de ensino.

Ferraz de Vasconcelos

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos informou que a retomada das aulas será em 6 de fevereiro. A previsão da Prefeitura é que retornem 18.802 alunos, sendo 6.313 de educação infantil e 12.482 de ensino fundamental. A administração municipal destaca que o atendimento poderá ser ampliado até uma média de 23 mil alunos.

Atualmente Ferraz conta com 50 unidades municipais e 16 conveniadas, totalizando, 66 unidades escolares.

De acordo com a Prefeitura, a distribuição dos kits de materiais escolares será iniciado nas unidades municipais. Já sobre o kit do uniforme escolar, a Prefeitura informou que a entrega é feita a cada 2 anos. “Dessa forma, a entrega será feita no próximo ano letivo. Lembrando que em 2022, cada unidade organizou seu próprio cronograma de entrega para mais de 16 mil alunos da rede. Ao todo, quatro kits foram distribuídos e divididos por grupos.”

A Prefeitura destaca que para 2023, será feita a ampliação do atendimento em duas escolas de educação infantil.

Guararema

A Prefeitura de Guararema informou que a volta às aulas será no dia 8 de fevereiro com um total de cerca de 3.629 alunos, sendo 2.119 do ensino fundamental e 1.510 da educação infantil. Atualmente a rede municipal de ensino da cidade tem 25 escolas.

Segundo a Prefeitura, os alunos vão receber no primeiro dia de aula um kit de material escolar, a composição é diferente conforme a etapa escolar/ano, e livros do Sistema de Ensino Moderna. E também o kit de uniformes escolar.

Itaquaquecetuba

A Prefeitura de Itaquaquecetuba informou que a rede municipal volta às aulas em 3 de fevereiro com um total de 42.123 estudantes, sendo 16.723 do ensino infantil e 25.391 do ensino fundamental. Eles estão distribuídos em 112 escolas que compõe a rede municipal.

Sobre o material escolar, a Prefeitura destacou que a previsão é que o kit seja entregue em fevereiro. Já sobre o uniforme Prefeitura informou que “vai depender do fornecedor.”

Sobre a composição dos kits de materiais, a Prefeitura destacou que eles serão diversificados de acordo com a faixa etária do estudante. Ainda segundo a Prefeitura, a novidade para 2023 é que os alunos do berçário também receberão kit que será composto de um livro para banho e uma agenda de registro diário da rotina da criança.

Quanto ao kit de uniforme, a Prefeitura afirmou que as alunas receberão duas camisetas de manga curta, regata, camiseta manga longa, short feminino, short saia, calça, jaqueta, dois pares de meia e tênis. Já os alunos receberão duas camisetas de manga curta, regata, camiseta manga longa, duas bermudas masculinas, calça, jaqueta, dois pares de meia e tênis.

Também para 2023, a Prefeitura destacou que as escolas de período integral receberão projetos no contraturno e, além disso, serão ofertadas aulas de xadrez e de Jiu-jitsu.

Mogi das Cruzes

A Prefeitura de Mogi das Cruzes informou que o retorno do ensino fundamental e da educação infantil em período integral (creches) será no dia 6 de fevereiro. Já o período integral do ensino fundamental terá início somente após o Carnaval.

Segundo a Prefeitura, as escolas municipais e subvencionadas estão em processo de matrícula. Porém,a previsão é que a rede municipal tenha aproximadamente 47,3 mil alunos este ano. Desse total serão 20,7 mil de educação infantil, 26, 3 mil de ensino fundamental, 200 de EJA (Educação de Jovens e Adultos) e 100 de EEE (Educação Especial Exclusiva). A rede municipal da cidade conta com 109 escolas municipais e 102 creches subvencionadas, totalizando 211 unidades escolares

A Prefeitura destaca que os alunos receberão os kits de uniforme e material escolar a partir do início do ano letivo. “Os kits de material escolar são adquiridos de acordo com a faixa etária dos alunos, do Infantil I à Educação de Jovens e Adultos (EJA) e compostos por cadernos, lápis, canetas, régua, borracha e demais itens de acordo com a modalidade de ensino. Sobre o uniforme será entregue um kit completo com camisetas, blusão, bermuda, calça e meia.”

Para 2023, a Secretaria de Educação informou que está renovando o acervo de mobiliário, livros de escolas municipais e que serão inaugurados novos prédios e ampliações.

Poá

A Prefeitura de Poá informou que as aulas na cidade retornam no dia 1º de fevereiro com cerca de 13.314 alunos de creche, educação infantil e fundamental I e II.

A Prefeitura detalha que atualmente a educação infantil tem, aproximadamente, 3.534 alunos, o fundamental I, aproximadamente, 7.343 alunos e fundamental II, aproximadamente, 2.381 alunos. A rede municipal da cidade tem 44 escolas. De acordo com a Prefeitura, a entrega dos uniformes e material escolar está prevista para o início do ano letivo.

Santa Isabel

A Prefeitura de Santa Informou que as aulas estão prevista para começarem no dia 6 de fevereiro para os 5.055 alunos da rede municipal. Desse total. 1.822 são da educação infantil e 3.189 do fundamental I. A rede municipal é composta por 22 escola.

Sobre os kits de uniforme e material a Prefeitura respondeu que estão em processo licitatório.

Suzano

A Prefeitura de Suzano informou que as aulas retornam no dia 6 de fevereiro. Quanto ao número de alunos, a Prefeitura esclareceu que o número de 2023, ainda não está concluído, devido a fase de transferências, trocas e matrículas. No entanto, a estimativa da Prefeitura é de 28 mil estudantes para este ano. Os estudantes serão distribuídos nas 74 escolas que compõe a rede.

A entrega dos kits de uniforme e material está prevista para acontecer na primeira semana de aula.

“A municipalidade fornece kits de materiais escolares que vão de acordo com a necessidade de cada ano letivo. O conjunto conta com itens como cadernos, lápis, canetas, lápis de cor, cola, tesoura, entre outros, variando de acordo com o estágio de aprendizado do beneficiado e os tipos de atividades que serão feitas em sala de aula. Além disso, neste ano, os alunos da rede municipal deverão contar novamente com apoio do material didático da Editora Sesi.”

Quanto aos uniformes, a Prefeitura destacou que o kit terá seis peças sendo duas camisetas de manga curta, uma camiseta de manga longa, uma bermuda, uma calça e uma blusa.

