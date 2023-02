Mais de 2 mil pessoas têm benefícios suspensos pelo Igeprev por não realizarem prova de vida; entenda

Os aposentados e pensionistas devem entrar em contato com o órgão para regularizar a situação. Procedimento serve para manter a regularidade dos pagamentos e evitar fraudes. Sede do Igeprev em Palmas

A falta da prova de vida fez mais de dois mil benefícios serem suspensos pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins (Igeprev) durante os meses de novembro e dezembro de 2022. Os aposentados e pensionistas devem entrar em contato com o órgão para regularizar a situação.

A prova de vida é de caráter obrigatório para todos os segurados e beneficiários do instituto e a suspensão dos pagamentos é prevista em portaria do órgão. O procedimento serve para manter a regularidade dos pagamentos às pessoas corretas.

A regularização pode ser feita exclusivamente pelo Aplicativo Meu RPPS, que continua disponível para os que ainda não realizaram o procedimento. De acordo com o Igeprev, o restabelecimento do benefício será feito na folha de pagamento normal do mês e não haverá folha suplementar.

“É importante esclarecer que essa comprovação de que o beneficiário está vivo é uma das formas de justificar a manutenção do benefício, visando evitar fraudes e pagamentos indevidos”, disse o presidente do Igeprev, Sharlles Fernando Bezerra.

Como regularizar

O aplicativo Meu RPPS está disponível na loja virtual de aplicativos de cada celular. Após o download, basta escolher o “Estado do Tocantins”, a cidade de “Palmas”, em seguida clicar em “Igeprev” e se cadastrar.

Prova de vida deve ser efetivada por meio do aplicativo ‘Meu RPPS’

Segundo o órgão, os beneficiários não precisam comparecer até a sede do Instituto ou Unidades do É Pra Já, podendo realizar o processo de qualquer local, a partir de um celular ou dispositivo móvel conectado à internet.

Para os beneficiários que moram no exterior é necessário entrar em contato com o Igeprev pelo número (63) 99225-9117, das 8h às 13h, em dias úteis. Também é possível tirar dúvidas pelos telefones 0800 647-0747, ou pelo Whatsapp: (63) 99225-9117, das 8h às 14h.

