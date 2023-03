Mais de 2 milhões de cigarros contrabandeados do Paraguai são apreendidos em RO

Flagrante aconteceu durante ação da PRF em Ariquemes. Suspeito diz ter sido contratado no Paraguai para levar carga até Rondônia. Caixas de cigarro foram apreendidas em caminhão na BR-364

PRF/Reprodução

Um homem de 32 anos foi detido por estar transportando mais de dois milhões de unidades de cigarros contrabandeados. O flagrante foi feito na noite desta quarta-feira (1°) na altura do KM 522 da BR-364 em Ariquemes (RO), no Vale do Jamari.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carga de cigarro estava na carroceria de um caminhão, do tipo boiadeiro, e o veículo era conduzido por um homem de 32 anos.

Aos policiais, o motorista afirmou que pegou os cigarros no Paraguai e foi contratado para fazer o transporte até a cidade de Jaru.

Dentro do veículo foram localizados 110 mil maços de cigarro, o que equivale a mais de dois milhões de unidades.

Segundo a PRF, cada maço de cigarro contrabandeado custa cerca de R$ 35 e, após o flagrante, o suspeito foi levado para a Delegacia de Polícia Civil em Ariquemes.

