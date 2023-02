Mais de 20 animais são resgatados de canil clandestino em Mogi das Cruzes

De acordo com uma ONG que atuou no resgate, animais viviam em uma situação precária e tinha sinais de maus-tratos. Filhote de cachorro estava entre os animais resgatados, de acordo com ONG

Vereadora Fernanda Moreno/Assessoria

Mais de 20 animais, entre cachorros, gatos e coelhos, foram resgatados de um canil clandestino nesta sexta-feira (10) em Mogi das Cruzes. Segundo informações da ONG Grupo Fera, os bichos viviam em situação precária e tinham sinais de maus-tratos.

O canil foi descoberto pela Patrulha Rural da Guarda Civil Municipal na terça-feira (7). Os agentes faziam uma ronda quando estranharam a quantidade de animais de raça, todos muito magros e com sinais de maus-tratos, que andavam soltos pela rua.

A Secretaria Municipal de Segurança informou que a equipe estava acompanhada de um veterinário do Centro de Controle de Zoonozes, que constatou os maus-tratos.

De acordo com o Grupo Fera, ao questionar um comércio local, os guardas descobriram que o espaço era responsável por manter e vender os animais de forma irregular.

Segundo a secretaria, os animais ficaram abrigados provisoriamente no local para que fosse possível organizar a sua retirada. A responsável pelo espaço assinou um termo de doação para que o procedimento de envio dos animais a local especializado pudesse ser feito.

Vereadora Fernanda Moreno/Assessoria

O Grupo Fera entrou em contato com o Instituto Becari, que se comprometeu a acolher, tratar e, futuramente, disponibilizar os animais para adoção. Nesta sexta (10), eles foram retirados do local. Entre os animais estavam filhotes de cerca dê um mês e uma cadela idosa que era usada para amamentá-los.

O responsável não foi preso, mas deve responder por crime ambiental. A ocorrência está sendo registrada nesta sexta-feira (10) na Delegacia do Meio Ambiente de Mogi das Cruzes, que será responsável pela investigação do caso.

