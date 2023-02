Mais de 20 kg de maconha são apreendidos na Via Dutra, em Itatiaia

Droga foi escondida dentro de uma mochila e uma mala por uma passageira de ônibus, que foi detida. Mais de 20 kg de maconha foram apreendidos na manhã desta segunda-feira (6) na Via Dutra, em Itatiaia (RJ). A droga foi encontrada em um ônibus durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal.

De acordo com a PRF, os entorpecentes estavam escondidos dentro de uma mochila e uma mala de uma passageira, de 22 anos.

O ônibus havia saído da cidade de Uberaba, em Minas Gerais e tinha como destino Barra Mansa (RJ). Ao ser questionada, a jovem revelou que receberia pelo transporte e que entregaria as drogas para um homem na rodoviária do município.

A passageira foi detida e todo o material apreendido foi encaminhado para a Polícia Judiciária, onde o caso foi registrado.

Vito Califano