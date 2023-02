Mais de 20 mil foliões curtem blocos de carnaval em Porto Ferreira; FOTOS

Descida de blocos, que começou na noite da sexta (17), já é tradição na cidade e anima moradores. Foliões de Porto Ferreira se divertem com muito samba no retorno da festa de carnaval

Mais de 20 mil de foliões se divertiram com o retorno dos blocos de rua no Carnaval de Porto Ferreira (SP), na sexta-feira (17).

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

Após dois anos sem a festa de rua, a agitação retornou com tudo e foi aproveitada por pessoas de todas as idades.

‘CarnaFunk’ agita 1ª noite de carnaval em São Carlos; FOTOS

Veja programação completa de carnaval na região

Carnaval 2023 em Porto Ferreira

Veja mais notícias da região no g1 São Carlos e Araraquara.

Vittorio Rienzo