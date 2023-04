Mais de 2,2 milhões de raios atingem o Tocantins nos primeiros três meses de 2023

Mês com maior incidência de raios foi janeiro, com de 849.438 descargas atmosféricas. Tocantins registra altos índices de raios

Divulgação/Energisa

Os primeiros três meses de 2023 foram marcados por muitas chuvas e alertas meteorológicos para que a população tocantinense tome os devidos cuidados durante os temporais. Nesse período, mais de 2,2 milhões de descargas atmosféricas, ou raios, caíram no estado. Em comparação com 2022, o aumento é de 57%.

Os dados são da NetClima, que realiza monitoramento em parceria com a Energisa, concessionária que distribui o serviço de energia elétrica no estado. O mês com maior incidência de raios foi janeiro, com de 849.438 descargas atmosféricas.

Em seguida vem fevereiro, que teve 840.030 descargas, seguido de março, com 543.840. Até fevereiro, já havia caído 1,3 milhão descargas no Tocantins.

Com esse aumento na queda de raios, a empresa reforça a necessidade de cuidados para evitar acidentes com descargas. Entre as principais dicas para seguir dentro de casa dicas estão desligar equipamentos elétricos e não usar nada ligado à tomada. Isso porque, segundo a Energisa, se uma descarga atinge a rede de energia, pode entrar nas residências e causar curto-circuito, choques e até incêndios.

Se o raio atingir estruturas ou mesmo se a ventania fizer com que a rede elétrica seja afetada, a concessionária orienta a população a se afastar do local e acionar imediatamente a Energisa, pelo aplicativo Energisa On ou canais de atendimento, e os bombeiros, pelo 193.

Em 2022, a quantidade de raios que caiu passou de 3,4 milhões. O número teve uma queda com relação aos dois últimos anos, mas ainda é considerado alto com relação aos riscos de acidentes.

Como o Tocantins continua com alertas de chuvas intensas pelos próximos dias, confira o que pode ser feito para evitar acidentes com descargas atmosféricas:

Não manusear aparelhos elétricos com as mãos molhadas ou pés descalços e tocar nas partes metálicas dos objetos, prevenindo o risco de choque;

Caso perceba que alguma parede da sua casa está úmida, não ligue equipamentos elétricos em tomadas instaladas nela;

Não faça manutenções quando estiver chovendo;

Se estiver na rua e começar a chover, fique longe de áreas abertas, como campos de futebol. Também mantenha distância de piscinas, lagos, árvores, antenas e locais elevados.

Evite encostar em grades e objetos metálicos e não se abrigue em lugares descampados, próximo de postes ou embaixo da fiação elétrica;

Se observar fios caídos, objetos ou pessoas em contato com a rede elétrica, galhos ou árvores entre a fiação, não se aproxime e entre em contato imediatamente com a Energisa;

Se a ventania arremessar objetos na rede elétrica, como placas, árvores, entre outros, não se aproxime ou tente afastar a fiação. Acione a Energisa.

